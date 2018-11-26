Крупный пожар в Швейцарии унес жизни шести человек

В результате пожара в швейцарском городе Золотурн погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе дети. Об этом сообщила кантональная полиция.

Пожар вспыхнул после двух часов ночи, передает РИА Новости. Дым быстро распространился по всему зданию, где находились порядка 20 человек.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, эвакуировали жильцов и приступили к борьбе с огнем. Шесть человек, которых не спасли, задохнулись от продуктов горения.

Причина возгорания устанавливается. Близлежащие дома были эвакуированы.