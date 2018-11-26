Минск и Астана намерены вместе выпускать беспилотники

В гавани космических кораблей - на казахстанской земле - вскоре стартует еще один пилотный проект. На этот раз коллеги по СНГ намерены вместе выпускать новинку нового тысячелетия - беспилотники, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на заседании 26 ноября белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Вице-премьер, которого цитирует БЕЛТА, надеется, что в ближайшее время Минск и Астана приступят к реализации совместного проекта по производству белорусских беспилотников в Казахстане. "Темпы взаимодействия в IT-сфере будут нарастать и к уже успешно реализованным в этой области совместным инициативам прибавятся новые значимые проекты", - пояснил Турчин.

Уделяя приоритетное внимание промышленной кооперации, сотрудничеству в областях сельского хозяйства и транспорта, обе страны считают необходимым "придать дополнительный импульс инвестиционному взаимодействию, сотрудничеству в IT-сфере, областях космоса и высоких технологий", - подчеркнул первый вице-премьер.

Белорусская сторона готова активно участвовать в совместных инфраструктурных и промышленных проектах. В качестве самостоятельного направления или составной части инициативы экономического пояса Шелкового пути, по мнению вице-премьера, интерес представляет и совместное использование потенциала свободной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота" на казахстанско-китайской границе и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Турчин предложил рассмотреть вопрос и о взаимном инвестировании, создании новых совместных проектов в Беларуси и Казахстане, нацеленных на работу с Китаем и европейскими странами. За расширение производственной кооперации с Беларусью выступил и первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, подчеркнув, что проблемные вопросы уже разрешены, настало время для реализации договоренностей на практике.

Астана также заинтересована вместе с Минском увеличивать объем контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа-Китай, развивать инвестиционное сотрудничество и расширять поставки казахстанских товаров на белорусский рынок.

По итогам прошедшего заседания правительства обеих государств подпишут дорожную карту развития сотрудничества на ближайшие два года.