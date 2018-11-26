Мужчина с отверткой напал на людей в Шаньдунском университете

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате инцидента, произошедшего в воскресенье на территории Шаньдунского научно-технического университета. Как передает ТАСС, мужчина с отверткой напал на нескольких сотрудников вуза.

Ранения получили преподаватель и двое членов его семьи, уборщик, а также двое охранников. Один человек от полученных травм скончался, несмотря на усилия врачей.

Полиция задержала злоумышленника. Им оказался 49-летний местный житель по фамилии Чжан. Причины нападения выясняются.