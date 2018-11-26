Первая партия арктических "Тор-М2ДТ" поступила в Вооруженные силы РФ

Первая партия из 12 зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Специалистами 705-го военного представительства Минобороны проведен цикл приемо-сдаточных испытаний и в полном объеме завершен прием первой серийной партии арктических комплексов "Тор-М2ДТ", - говорится в сообщении.

"Тор-М2ДТ" - зенитный ракетный комплекс, созданный специально для применения в тяжелых условиях Арктики и Крайнего Севера. Он способен работать при 50-градусном морозе. Для лучшей проходимости комплекс установлен на уникальное гусеничное шасси ДТ-30, способен плавать и преодолевать бездорожье, пишет ТАСС.

"Тор-М2ДТ" служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. ЗРК "Тор-М2ДТ" способен поражать цели через несколько секунд после их обнаружения.

Ранее сообщалось, что "Тор-М2ДТ" поступит на вооружение Северного флота.