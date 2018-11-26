Двух пострадавших при обрушении моста под Воронежем выписали из больницы

Двое из шести мужчин, пострадавших при разрушении моста в селе Братки, отпущены домой из Терновской районной больницы. Лечение в стационарах Воронежской области продолжают три человека.

Один пациент, получивший самые тяжелые повреждения, умер в Борисоглебске в субботу, 24 ноября. Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, реаниматологи центра медицины катастроф вылетали на место, чтобы решить вопрос о транспортировке больного в ВОКБ № 1. Но состояние мужчины, находившегося в коме, не позволило перевезти его в Воронеж.

Сейчас в ВОКБ № 1 лечится один пострадавший, его перевели в общую палату в стабильном состоянии средней тяжести. Двое остаются в Борисоглебской районной больнице.

Напомним, пролет моста через Савалу в селе Братки Терновского района обрушился 21 ноября. Сооружение было частично перекрыто из-за ремонта, на единственную полосу движения друг за другом въехали два МАЗа с зерном. По предварительным данным, плиты не выдержали нагрузки. В воду упали обе машины, а также стоявший под мостом строительный кран. Пострадали шесть человек - водители и рабочие тамбовской фирмы "Мостострой".

Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил производства строительных работ. По окончании разбора завалов и необходимых следственных действий на месте ЧП обещают устроить временную понтонную переправу или свайный мост. Готовность развернуть ее подтвердило руководство Западного военного округа.