Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.11.2018,  
10:36
Текст:  Антон Валагин

Над Москвой испытали "ковер-самолет" для спецназа

Появление над Кремлем военно-транспортных вертолетов с непонятным грузом на подвеске наделало много шуму на прошлой неделе. ФСО объяснила, что полеты были частью плановых учений.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В США объяснили популярность С-400

Однако всех интересовал таинственный груз необычной формы. Если просмотреть видео учений с большим увеличением, можно различить фигуры людей в снаряжении спецназа и с оружием, стоящих на подвешенной к Ми-8 сетчатой площадке. Это воздушно-тактическая платформа для быстрой эвакуации, в частях спецназначения по всему миру ее называют AirTEP.

Оборудование напоминает большой зонт, перевернутый на 180 градусов. В транспортном положении AirTEP складывается и занимает совсем немного места. Вместо ручки у него стальное кольцо для крепления троса вертолетной лебедки, на прочной платформе площадью в несколько квадратных метров могут разместиться до полудюжины бойцов в полном снаряжении, сюда можно положить груз или раненого.

- Главное преимущество AirTEP - скорость. Вертолету нет необходимости искать посадочныую площадку, снижаться, подставляя себя под огонь с земли, или медленно вытягивать десантников лебедкой. Как только спецназ разместится на ажурной раскладной платформе, можно взлетать, - пишет военный обозреваетль The Drive Тайлер Рогоуэй.

Европейский вариант "ковра-самолета" выпускает французская фирма Escape International. Платформа ее AirTEP имеет более трех метров в диаметре, весит устройство 50 килограммов и рассчитано на полеты со скоростью до 185 километров в час.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Корвет "Громкий" выпустил крылатую ракету в Японском море 07:25
На видео сняли эффектную синхронную посадку истребителей Су-57 24.11.2018
Крепкий орешек: саудовцы нанесли три авиаудара по танку Т-72С в Йемене 23.11.2018
учения
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Первая партия арктических "Тор-М2ДТ" поступила в Вооруженные силы РФ 02:39
Российским военным показали индийские танки Т-90С Bhishma 21.11.2018
Расчеты "Тор-М2" уничтожили боевые беспилотники на учениях под Ростовом 21.11.2018
вертолеты
В Казани совершил первый полет вертолет нового поколения Ми-38Т 23.11.2018
Истребитель Су-27 прилетит в Кронштадт на вертолете 21.11.2018