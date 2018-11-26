Ричард Гир признался, что потрясен Москвой

Ричард Гир в Москве в 2018 году. Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Американский актер - один из самых известных в своем поколении, продюсер и музыкант Ричард Гир поделился своими впечатлениями об изменениях в облике российской столицы.

Гир приехал в Москву, чтобы рассказать о развитии своего фонда The Gere Foundation на сцене Synergy Global Forum 2018, который проходит в "Олимпийском".

На вопрос, как ему город, отметил, что Москва сильно изменилась за годы с момента, когда актер побывал здесь впервые - в 1989-м.

"Тогда это было очень темное место, без магазинов, рекламы, музыки. Здесь буквально не было жизни. Теперь она изменилась", - передает РИА Новости слова звезды мелодрамы "Красотка".

При этом Гир сообщил, что Москва очень красивая, "какой она всегда и была" - с поправками, очевидно, на "темноту". И, как считает актер, то же самое можно сказать о Петербурге. "Эти города стали красочными", - говорит.

"Я тогда (в 89-м - "РГ-Кинократия") знал немного русскую литературу, читал Чехова, поездка в Россию тогда была для меня потрясающим опытом. Но годы прошли, теперь Москва - это город света, это часть Европы", - цитирует Ричарда ТАСС.

"В Москве я вижу и ощущаю легкость. Я вновь потрясен", - признался актер.

Ричард Тиффани Гир родился в 1949 году в Филадельфии. Дебют на экране - 1973-й. Известен по картинам "Американский жиголо", "Офицер и джентльмен", "Клуб "Коттон", "Первый рыцарь", "Осень в Нью-Йорке", "Чикаго", "Хатико".