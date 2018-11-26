Тайные телефоны Кремля появились в открытом доступе

В Москве с аукциона продадут телефоны секретной АТС Кремля. Справочник датирован 1950 годом, в нем представлены тайные короткие номера кабинетов и дач Иосифа Сталина, Лаврентия Берии, Анастаса Микояна и других государственных деятелей советской эпохи.

Справочник будет продаваться с аукциона "Литфонд" сегодня, торги начнутся с 19 часов. Книжка в качественном переплете, с золотым тиснением на обложке и надписью "АТС Кремля". В народе эту телефонную сеть, придуманную еще по указанию Владимира Ленина, называли "вертушкой". Дело в том, что в ранние советские годы абонентов обычной сети связывал оператор, а кремлевским чиновникам было достаточно просто пару раз повернуть "вертушку" на аппарате.

Некоторые номера "вертушки" даже попали в открытый доступ на сайте аукционного дома. Например, набрав 2604, можно было услышать маршала Семена Буденного. А по 2840 отвечал сам Берия, когда уезжал на госдачу. Отметим, что собственник желает получить за справочник 32 тысячи рублей.