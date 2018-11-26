Новости

В ОАЭ помиловали осужденного за шпионаж британца 13:38
Тайные телефоны Кремля появились в открытом доступе 13:36
Две трети россиян считают, что им не по карману крупные займы в банках 13:31
Умер пострадавший при обрушении моста под Воронежем 13:26
Лавров: Действия Киева в Керченском проливе нарушили международное право 13:17
Новые "Фантастические твари" лидируют в мировом прокате 13:16
Патрульный корабль ЧФ "Дмитрий Рогачев" поразил цели в Черном море 13:14
В Костроме поймали пенсионерку за битье стекол в школе 13:14
Работница администрации Камчатки сравнила пенсионера с животным 13:11
В Греции раскопали город бронзового века 13:10
УАЗ "Патриот" с "автоматом": ресурс коробки 200 тысяч км 13:05
Умер режиссер Бернардо Бертолуччи 13:00
Песков: МИД подготовит заявление об инциденте в Керченском проливе 12:51
В Польше нашли странное захоронение с тремя черепами 12:48
Участник "Битвы экстрасенсов" назвал заказчика убийства Мэрилин Монро 12:46
"Единая Россия" начала прием граждан по всей России 12:45
Появилось видео с места стоянки задержанных катеров ВМС Украины 12:45
Над Черным морем замечен самолет-шпион США 12:35
В Югре погиб ребенок, обварившись кипятком 12:34
Трое военных погибли при крушении вертолета в Стамбуле 12:18
Сибирские ученые предсказали зимние наводнения в Прибайкалье 12:17
За год инвестиции в экономику Крыма выросли в полтора раза 12:17
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за инцидента в Керченском проливе 12:14
Временный поверенный Украины вызван в МИД РФ 12:04
ЗИЛ-4104 и Aurus Senat вошли в список лучших лимузинов в истории 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
26.11.2018 13:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Умер пострадавший при обрушении моста под Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Мужчина, получивший травмы при обрушении автомобильного моста в Воронежской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

Закончено следствие по делу об обрушении кровли на уральском заводе

Напомним, мост через реку Савала на востоке региона обрушился 21 ноября после того, как на него въехали два грузовика с зерном. Автомобили упали в реку, вместе с ними опрокинулся и автокран, стоявший на половине моста, закрытой на ремонт.

Пострадали шесть человек: водители грузовиков и четверо рабочих. На следующий день СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (статья 216 УК РФ).

Предварительной причиной ЧП названо превышение допустимой нагрузки на мост, однако есть версия, что 50 лет назад мост построили с серьезными нарушениями.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Временный поверенный Украины вызван в МИД РФ
Умер диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов
В Иране число пострадавших от землетрясения превысило 700 человек
Корвет "Громкий" выпустил крылатую ракету в Японском море