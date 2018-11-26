Умер пострадавший при обрушении моста под Воронежем

Мужчина, получивший травмы при обрушении автомобильного моста в Воронежской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, мост через реку Савала на востоке региона обрушился 21 ноября после того, как на него въехали два грузовика с зерном. Автомобили упали в реку, вместе с ними опрокинулся и автокран, стоявший на половине моста, закрытой на ремонт.

Пострадали шесть человек: водители грузовиков и четверо рабочих. На следующий день СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (статья 216 УК РФ).

Предварительной причиной ЧП названо превышение допустимой нагрузки на мост, однако есть версия, что 50 лет назад мост построили с серьезными нарушениями.