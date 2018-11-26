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26.11.2018 13:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме поймали пенсионерку за битье стекол в школе

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Полицейские в Костроме вычислили и задержали местную "старуху Шапокляк", которая развлекалась по ночам тем, что разбивала окна в ближайшей школе, сообщает региональное УМВД.

Фото: depositphotos.com
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С жалобой на порчу имущества в полицию обратились педагоги костромской школы №1, расположенной на улице Боровой. Учителя посетовали, что в последнее время кто-то "с завидной регулярностью" бьет в здании стеклопакеты. Нанесенный неизвестными хулиганами ущерб педагоги оценили примерно в восемь тысяч рублей.

- Полицейские побеседовали с жильцами близлежащих домов, внимательно изучили записи камер видеонаблюдения, установленных по периметру школы, и выяснили, что к случившемуся причастна местная жительница, - рассказали в УМВД.

Когда участковые опросили 70-летнюю пенсионерку, то выяснили, что на "охоту" изобретательная женщина выходила исключительно под покровом ночи.

- В ходе беседы с участковым она призналась, что таким образом пыталась отомстить, а заодно - привлечь внимание педагогов к необходимости контролировать поведение своих учеников. По мнению пенсионерки, именно воспитанники этой школы в свое время разбили стекла в окнах ее квартиры, - пояснили в полиции.

Полицейские не стали строго наказывать мстительную старушку, ограничившись лишь профилактической беседой. Между тем, у школы есть право взыскать с нарушительницы ущерб в судебном порядке.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
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