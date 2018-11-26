В Подмосковье во время пожара погибла 2-месячная девочка

Девочка-младенец погибла во время пожара в одном из частных домов в Московской области.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГСУ СК региона, трагедия произошла в Щелковском районе. Пожар начался вечером 24 ноября. Дома в этот момент была 35-летняя женщина и ее 2-месячная дочь. Огонь с террасы быстро распространился по всему жилищу, женщина не успела спасти девочку.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, пожар начался из-за замыкания проводки. Детальнее все выяснится по итогам экспертиз.