Корвет "Громкий" выпустил крылатую ракету в Японском море

Новейший корвет "Громкий", который вскоре должен пополнить состав сил Тихоокеанского флота, продолжает проходить заводские испытания в Японском море. В рамках программы он выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Уран" по дрейфующей надводной мишени.

Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский, цель находилась в 40 километрах от корабля. "Громкий" успешно справился с поставленной задачей.

К выполнению упражнения привлекли десять боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации.

Справка "РГ"



"Громкий" - второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Его длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость - до 27 узлов. Корвет доставили во Владивосток 31 августа с Амурского судостроительного завода.