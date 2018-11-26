На Дальнем Востоке ликвидирован канал ввоза автомобилей под видом запчастей

Таможенники службы по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления и оперативно-розыскного отдела Владивостокской таможни ликвидировали незаконный ввоз из Японии партии дорогостоящих автомобилей под видом запчастей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДВТУ.

По ее информации, преступная схема выглядела так - перевозчик представил во Владивостокскую таможню липовую грузовую декларацию и другие товаросопроводительные документы. В них значилось, что на теплоходе, прибывшем в морской порт Славянка из японского порта Тояма, ввозятся запасные части. Но таможенники выяснили, что вместо запчастей ввозились полностью укомплектованные автомобили известных дорогих японских марок. Узлы и агрегаты каждого автомобиля были собраны заводским способом и без применения сложных операций по демонтажу отделить их друг от друга невозможно.

Как заявил представитель службы по противодействию коррупции ДВТУ, данная партия автомобилей для перевозчика являлась пробной. На что злоумышленники надеялись, непонятно. Видимо, они считали, что на географически удаленном таможенном посту "Морской порт Славянка" не будет должного контроля со стороны таможенников.

По факту предоставления таможенному органу недостоверных сведений о ввозимом товаре возбуждено дело об административном правонарушении, по которому нарушителям грозит огромный штраф и конфискация автомобилей.