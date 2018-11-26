Работница администрации Камчатки сравнила пенсионера с животным

На Камчатке работницу местной администрации уволили за предложение усыпить пенсионера, появившегося с обрезом у здания правительства края, с помощью дротика - как опасное животное.

Напомним, вооруженного мужчину задержали еще 19 ноября. Как пояснили в полиции, местный житель сделал обрез из охотничьего ружья. При себе у пенсионера нашли также шесть патронов.

Сейчас он направлен для медицинского освидетельствования в краевой психоневрологический диспансер.

После инцидента в соцсетях появилось видео, снятое из окна администрации. Автор ролика, комментируя появление у здания вооруженного человека, сравнила его с животным.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства края, личность автора видео удалось установить в оперативном порядке.

- С женщиной расторгли договор гражданско-правового характера. Госслужащей она не являлась, - заявили в пресс-службе.