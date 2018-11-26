В Японском море спасли четырех северокорейских рыбаков

Четырех северокорейских рыбаков со шхуны, потерпевшей бедствие, спасли члены экипажа теплохода "Степан Гейтц" в Японском море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.

Происшествие произошло примерно 60 милях к югу от порта Посьет. Рыбаков из КНДР с тонущей шхуны подняли на борт российского судна. Северокорейская шхуна после этого пошла ко дну.

Состояние спасенных рыбаков удовлетворительное. О произошедшем поставлены в известность соответствующие службы и Генконсульство КНДР во Владивостоке.

Ожидается, что "Степан Гейтц" доставит северокорейских рыбаков вечером в понедельник.