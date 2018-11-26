Из-за пожара в центре Казани эвакуированы десятки человек

Подразделения казанского пожарно-спасательного гарнизона стянуты в центр города, где в офисном центре произошло возгорание на мансардном этаже.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Татарстану, сообщение о ЧП поступило около девяти утра. Спасатели работают по второму номеру вызова.

До приезда пожарных сотрудники администрации здания провели эвакуацию посетителей и персонала - более 30 человек - из помещений. В настоящее время тушение продолжается.

В ГУ МЧС по РТ отметили, что здание не относится к историческим постройкам, оно было возведено в 2002 году.