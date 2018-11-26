В Саратовской области от угарного газа погибла семья из пяти человек

В Саратовской области от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей.

Как сообщили в региональном Центре медицины катастроф, несчастье случилось в селе Гвардейском Красноармейского района.

Сообщение о случившемся поступило около 12 часов по местному времени. В одном из частных домов были обнаружены пять погибших: родители и трое детей. Младшему ребенку, по предварительным данным, было около года.

В пресс-службе губернатора Саратовской области Валерия Радаева сообщили, что глава региона выразил соболезнования родным и распорядился оказать помощь в организации похорон погибшей семьи. Так же губернатор поручил своему заместителю и главам муниципальных администраций организовать профилактической работу с жителями по предотвращению подобных трагедий.