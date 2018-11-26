Кондитеры из Дагестана победили на чемпионате мира в Люксембурге

Жители Дагестана Шахсалан и Руслан Исаевы завоевали золотую медаль на чемпионате мира по кондитерскому искусству в Люксембурге.

Как сообщает министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, в конкурсе профессионального мастерства участвовали более трех тысяч кондитеров из разных стран мира. Шахсалан Исаева отправилась на чемпионат вместе с мужем Русланом, который помогает создавать кулинарные шедевры.

Представленная на конкурс работа по мотивам мультфильма "Большой и добрый великан" оказалась слишком большой для самолета, поэтому в Люксембург чета Исаевых добиралась на автомобиле. Часть конкурсной работы разместилась в багажнике, а часть была установлена в салоне. Весь путь занял пять суток.

Старания Шахсаланы и Руслана Исаевых не остались незамеченными. Их композиция из карамели и шоколада была отмечена золотой медалью.