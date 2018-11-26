Новости

Российский прокат возглавил диснеевский мультфильм 18:14
В Петербурге состоялся Первый Российско-Индийский экономический диалог 18:11
В Петербурге вскрыты сговоры на миллионы при проведении праздников 18:10
В Ростове арестовали подозреваемого в серийных убийствах трех девушек 18:03
МИД РФ: Варварская атака на Алеппо не должна остаться безнаказанной 17:57
"Европейский автомобиль года": определена семерка финалистов 17:50
В Москве мужчина открыл стрельбу около храма 17:47
Сергей Румас обозначил точки роста экономики Беларуси 17:46
На Урале пережившему ЧС району запретили покупку дорогой иномарки 17:45
На Кубани мужчина погиб от взрыва машины в гараже 17:43
Съемки второго сезона "Табу" начнутся в январе 17:39
В Подмосковье во время пожара погибла 2-месячная девочка 17:29
Мирные жители погибли в результате авиаудара западной коалиции в Сирии 17:25
При пожаре в петербургском магазине пострадал мужчина 17:20
В Сибири сотрудник УГИБДД сгорел в автомобиле 17:20
ЕГЭ станет обязательным в Крыму и Севастополе 17:16
На Воробьевых горах восстановят трамплин и построят спортшколу 17:15
В Кронштадте пьяная мать выгнала раздетого ребенка из дома 17:12
Ульяновского застройщика заподозрили в хищении 10 миллионов рублей 17:11
Черноморский флот получит четыре новых корабля и десантный катер 17:05
Составлен рейтинг самых "курящих" городов РФ 17:05
Шестиколесная "Нива": первый заезд по снежным ухабам 17:04
Кондитеры из Дагестана победили на чемпионате мира в Люксембурге 17:02
Откровенное письмо Виктора Цоя жене выставляется на торги 16:59
Подземный переход построят под Павелецкой железной дорогой 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
26.11.2018 17:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кондитеры из Дагестана победили на чемпионате мира в Люксембурге

Текст: Николай Грищенко

Жители Дагестана Шахсалан и Руслан Исаевы завоевали золотую медаль на чемпионате мира по кондитерскому искусству в Люксембурге.

Фото: Наталия Швабауэр/РГ
Шеф-повар провел в екатеринбургской гимназии кулинарный мастер-класс

Как сообщает министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, в конкурсе профессионального мастерства участвовали более трех тысяч кондитеров из разных стран мира. Шахсалан Исаева отправилась на чемпионат вместе с мужем Русланом, который помогает создавать кулинарные шедевры.

Представленная на конкурс работа по мотивам мультфильма "Большой и добрый великан" оказалась слишком большой для самолета, поэтому в Люксембург чета Исаевых добиралась на автомобиле. Часть конкурсной работы разместилась в багажнике, а часть была установлена в салоне. Весь путь занял пять суток.

Старания Шахсаланы и Руслана Исаевых не остались незамеченными. Их композиция из карамели и шоколада была отмечена золотой медалью.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Порошенко подписал указ о введении военного положения
Курс евро превысил 76 рублей впервые с ноября
Песков: О дате переговоров Путина и Трампа будет сообщено позднее
Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни