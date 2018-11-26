На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Грузопассажирская "ГАЗель" столкнулась с минивэном Toyota в Изобильненсом районе Ставропольского края. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Госавтоинспекции региона, пострадали восемь человек.

ДТП произошло на автодороге Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское в понедельник около 8 часов утра. По предварительным данным, водитель "ГАЗели" начал маневр обгона, но не убедился в безопасности. В результате на встречной полосе произошло лобовое столкновение.

- В больницу доставлены водитель и шесть пассажиров микроавтобуса, а также водитель иномарки, - отметили в пресс-службе ГУ ГИБДД Ставрополья.

На месте происшествия работают спецслужбы и наряды ДПС, выясняются обстоятельства случившегося.