Поселки под Калининградом впервые включили в российскую энергосистему

Три поселка в национальном парке "Куршская коса" с населением около полутора тысяч человек подключили к энергосистеме Калининградской области, сообщает телеканал ОТР.

До сих пор два из этих поселков - Морское и Рыбачий - были единственными в России населенными пунктами, которые снабжались электричеством с территории иностранного государства, с литовской подстанции "Нида".

Теперь все дома и строения заповедной территории "запитаны" от энергообъектов крупнейшей калининградской энергокомпании. Эта работа велась в рамках обеспечения энергобезопасности Калининградской области.

Построено более полутора километров воздушной линии, проложено 57 километров кабельной линии. Как сообщили в пресс-службе компании, энергетики также реконструировали подстанции 110 и 15 киловольт в Зеленоградске и поселке Лесной, построили три новые трансформаторные подстанции в Морском, Рыбачьем и на парковке популярного туристического маршрута "Высота Эфа".

В результате не только повысилась надежность энергоснабжения, но Куршская коса также получила дополнительную мощность около 7 мегаватт. Это даст возможность развития территории, ведь раньше здесь из-за нехватки мощности невозможно было вести новое строительство.