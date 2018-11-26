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26.11.2018 14:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поселки под Калининградом впервые включили в российскую энергосистему

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Три поселка в национальном парке "Куршская коса" с населением около полутора тысяч человек подключили к энергосистеме Калининградской области, сообщает телеканал ОТР.

До сих пор два из этих поселков - Морское и Рыбачий - были единственными в России населенными пунктами, которые снабжались электричеством с территории иностранного государства, с литовской подстанции "Нида".

Фото: Нагорных Елена/ТАСС
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Теперь все дома и строения заповедной территории "запитаны" от энергообъектов крупнейшей калининградской энергокомпании. Эта работа велась в рамках обеспечения энергобезопасности Калининградской области.

Построено более полутора километров воздушной линии, проложено 57 километров кабельной линии. Как сообщили в пресс-службе компании, энергетики также реконструировали подстанции 110 и 15 киловольт в Зеленоградске и поселке Лесной, построили три новые трансформаторные подстанции в Морском, Рыбачьем и на парковке популярного туристического маршрута "Высота Эфа".

В результате не только повысилась надежность энергоснабжения, но Куршская коса также получила дополнительную мощность около 7 мегаватт. Это даст возможность развития территории, ведь раньше здесь из-за нехватки мощности невозможно было вести новое строительство.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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