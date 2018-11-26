В Кронштадте пьяная мать выгнала раздетого ребенка из дома

Петербургская полиция проверяет обстоятельства, при которых восьмилетний мальчик оказался вечером на улице один и без верхней одежды.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, о ребенке, находящемся босиком и в одних трусах у дома 21Б по Советской улице, напротив сквера у Морского Никольского собора, в полицию сообщил прохожий.

Со слов мальчика, его выгнала на улицу мать в качестве наказания. Ребенок был доставлен в территориальный отдел полиции, после чего помещен в центр помощи семьи и детям.

- По месту проживания направлены инспекторы отдела по делам несовершеннолетних с целью получить объяснения от матери мальчика, после чего будет решен вопрос о привлечении ее к административной ответственности, - добавили в главке.

По предварительной информации, в момент конфликта с сыном женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мальчика забрал отец, который давно не живет с семьей.