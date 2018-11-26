В Ростове арестовали подозреваемого в серийных убийствах трех девушек

В Ростове-на-Дону суд избрал меру пресечения для 37-летнего мужчины, который подозревается в жестоком убийстве молодой женщины - Маргариты Кузьминовой.

"Судом по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили "РГ" в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Кроме того, у следователей есть основания считать, что задержанный мужчина причастен к убийству еще двух девушек, совершенных в 2000 и 2001 годах на улице Оганова в Ростове-на-Дону и в хуторе Ленинаван. Подозреваемый уже начал давать признательные показания, в ходе которых подробно рассказал об обстоятельствах и способах совершения преступлений.

Напомним, что 24-летняя Маргарита Кузьминова пропала поздно вечером 16 октября в микрорайоне Суворовский. Она отправилась на встречу с подругой, но после выхода из дома телефон девушки перестал отвечать. На поиски ростовчанки вышли волонтеры, но они только смогли найти тело убитой и растерзанной девушки 19 октября. Трагедия сплотила ростовчан, которые сформировали добровольные дружины и начали патрулировать спальные районы города. Тем временем сотрудники уголовного розыска и криминалисты отрабатывали все гипотезы, в том числе, что убийство мог совершить серийный маньяк.

"Версий было несколько, все они проверялись, одновременно анализировались уголовные дела прошлых лет, сопоставлялись результаты различных экспертиз", - уточнили в СКР.

В итоге выяснилось, что еще до трагедии в микрорайоне Суворовский были совершены аналогичны преступления. Первое - в 2000 году в хуторе Ленинаван Мясниковского района, где была убита 16-летняя девочка. Второе - год спустя на улице Оганова в Ростове-на-Дону. Сейчас следователи проверяют задержанного на возможность совершения аналогичных убийств в других регионах страны.