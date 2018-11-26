Суд Волгограда утвердил приговор бабушке и внуку за махинации на 3 млн

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор в отношении 81-летней женщины и ее 33-летнего внука. Решением суда первой инстанции подсудимые были признаны виновными в попытке мошенническим путем получить три миллиона рублей.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Волгоградской области, в декабре 2015 года администрация Палласовского района заключила контракт на строительство школы в поселке Красный Октябрь. Сумма сделки составила 250 миллионов рублей. Авторский надзор за строительством был возложен на другую организацию, директором которой и была обвиняемая.

В марте бабушка и внук встретились с директором-подрядчиком заявили, что в отношении его будет возбуждено уголовное дело за многочисленные нарушения. Молодой человек пообещал за три миллиона рублей "уладит с полицейскими все недоразумения".

"Однако на самом деле сообщники решили таким способом заработать на доверчивости знакомого. При передаче муляжа денежных средств осужденные были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД", - сообщили "РГ" в правоохранительном ведомстве.

С учетом обстоятельств совершения преступления Центральный районный суд Волгограда приговорил 81-летнюю женщину к двум годам лишения свободы условно. Ее внук осужден на 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.