Рябков: В мире понимают опрометчивость намерения США выйти из ДРСМД

Мировое сообщество все больше осознает, какие риски и угрозы несет за собой намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"После публичных заявлений президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона в одностороннем порядке выйти из ДРСМД к данному сюжету приковано пристальное внимание политиков, дипломатов, экспертов и международного сообщества, - отметил дипломат. - В мире растет осознание рисков и угроз, которые данное опрометчивое решение способно повлечь не только для региональной, но и для глобальной международной безопасности и стабильности".

По словам Рябкова, Россия, в отличие от США, "сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности". "Мы выступаем за сохранение ДСРМД в условиях строгого его соблюдения американской стороной", - подчеркнул замминистра, добавив, что Москва отвергает любые домыслы относительно того, что со стороны РФ якобы были допущены нарушения договора. "США используют свой традиционный прием: сфабрикованные обвинения носят нематериальный характер, поэтому не требуют подтверждения. Обвинения оторваны от фактов, - отметил дипломат. - Абсолютно неприемлемы как сами безосновательные, голословные обвинения в наш адрес со стороны США, так и та безапелляционная манера, в которой они озвучиваются на публику".

"Для нас не менее важно представить международной общественности реальную картину происходящего вокруг договора. По нашему убеждению, это имеет принципиальное значение с учетом того, что информационное пространство наполнено недобросовестными интерпретациями, досужими домыслами и откровенно ложными сведениями", - заявил Рябков.

"Уклончивая манера вести разговор на фоне развязанной Соединенными Штатами провокационной публичной кампании по обвинению России в нарушении ДРСМД убеждает нас, что истинные цели американской стороны весьма далеки от укрепления жизнеспособности договора", - отметил замглавы МИД РФ.

Он также обратил внимание, что наземное развертывание США ракет MK41 в составе комплексов Aegis Ashore в Европе является нарушением ДРСМД. "Упомянутые пусковые установки позволяют осуществлять боевое применение с земли крылатых ракет средней дальности "Томогавк" и других ударных вооружений. Считаем это прямым и вопиющим нарушением ДРСМД", - отметил дипломат.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не намерены соблюдать Договор. Правда, американский лидер отметил, что Штаты могут остаться в нем, если Россия и Китай сядут за стол переговоров с Вашингтоном и будут готовы заключить новое соглашение с американцами. В противном случае США оставляют за собой право начать разработку новых типов вооружений.

Ране Рябков высказал мнение, что Вашингтон намерен отказаться от договора, потому он мешает США доминировать в военной сфере, а вовсе не из-за того, что кто-то якобы нарушает его положения.