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26.11.2018 11:43
Рубрика: Происшествия

СК РФ расследует 230 дел по преступлениям военнослужащих ВСУ

Россия расследует 230 дел по фактам преступлений военных Украины против мирных жителей Донбасса. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в настоящее время "продолжается расследование уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны" против мирного населения  юго-востока Украины.

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"Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, расследуются уголовные дела по более чем 230 эпизодам преступной деятельности украинских военнослужащих, - сказала представитель СК РФ. - Только в текущем году возбуждены 69 уголовных дел по фактам обстрелов ими гражданского населения".

Накануне подразделения ВСУ обстреляли жилые районы Донецкой народной республики. Огонь велся из различных видов вооружений, включая артиллерийские.

Происшествия Правосудие Следствие В мире экс-СССР Украина Правительство Следственный комитет
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