Умер Бернардо Бертолуччи

Выдающийся итальянский режиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет в Риме после продолжительной болезни.

Об этом только что сообщила Repubblica.

Бертолуччи родился родился в Парме в 1941 году в семье поэта, кинокритика, профессора истории искусств, который всячески поощрял интерес сына к кино.

Снимать начал в пятидесятые.

Будучи студентом философского факультета в Римском университете, знакомится с Пьером Паоло Пазолини и в 1961-м ассистирует ему на "Аккатоне". Через год бросает университет и снимает свой первый игровой фильм "Костлявая кума" (La Commare Secca). "Оскар" получил за "Последнего императора" (1987).

Снял картины "Стратегия паука", "Конформист", "Бедные умирают первыми", "Последнее танго в Париже", "Двадцатый век", "Под покровом небес", "Маленький Будда", "Ускользающая красота".