Новости

Трейлер ремейка "Короля Льва" установил рекорд 11:45
Аль Пачино сыграет короля Лира 11:11
В театре рассказали о состоянии 96-летнего Владимира Этуша 10:35
Фото: Джон Малкович в главной роли в продолжении "Молодого Папы" 25.11.2018
Стала известна последняя воля Николая Караченцова 25.11.2018

Умер Бернардо Бертолуччи

Мировое кино
    26.11.2018, 11:39
Текст:   Олег Усков

Выдающийся итальянский режиссер, драматург и поэт Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет в Риме после продолжительной болезни.

Об этом только что сообщила Repubblica.

Бертолуччи родился родился в Парме в 1941 году в семье поэта, кинокритика, профессора истории искусств, который всячески поощрял интерес сына к кино.

Снимать начал в пятидесятые.

Будучи студентом философского факультета в Римском университете, знакомится с Пьером Паоло Пазолини и в 1961-м ассистирует ему на "Аккатоне". Через год бросает университет и снимает свой первый игровой фильм "Костлявая кума" (La Commare Secca). "Оскар" получил за "Последнего императора" (1987).

Снял картины "Стратегия паука", "Конформист", "Бедные умирают первыми", "Последнее танго в Париже", "Двадцатый век", "Под покровом небес", "Маленький Будда", "Ускользающая красота".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Умер актер и фокусник Рики Джей 25.11.2018
Фото: Сергей Безруков назвал имя новорожденного сына 25.11.2018
СМИ: Юная дочь актера Джуда Лоу вышла в свет в футболке с Путиным 25.11.2018
Фото: Кит Харингтон опроверг секс с участницей "Дома-2" 25.11.2018
⧣ утраты
Фото: youtube.com/ CriterionDaily
Умер режиссер Николас Роуг 24.11.2018
Умер автор слов марша "Прощание славянки" 23.11.2018
В США умер легенда телевестернов Уэйн Мондер 22.11.2018
⧣ Италия
Фото: kinopoisk.ru
"Догмэн": безысходность по-итальянски 14.11.2018
Playboy признал, что Морриконе не называл Тарантино кретином 14.11.2018
Playboy опроверг опровержение Морриконе по поводу "кретина" Тарантино 13.11.2018
⧣ европейское кино
Фото: Предоставлено группой компаний Viasat
Трейлер: в РФ покажут сериал-продолжение культовой "Подводной лодки" 22.11.2018
Умер автор песен Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры Франсис Ле 08.11.2018
Автор провального "Пиноккио" займется сказкой Коллоди еще раз 30.10.2018