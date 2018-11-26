В театре рассказали о состоянии 96-летнего Владимира Этуша

В театре имени Вахтангова, где служит народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш, уточнили состояние любимого актера.

Напомним: ранее появилась информация, что спектакль "Бенефис" с Этушем в воскресенье вечером был заменен в театре другой постановкой. С уведомлением, что причина - в болезни Владимира Абрамовича. Об этом ТАСС рассказал директор театра Кирилл Крок. Акцентируя: речи об изъятии "Бенефиса" из репертуара театра нет.

"Человек заболел, ему 96 лет - возраст серьезный", - процитировало агентство Крока.

По словам супруги Этуша, в тот вечер ее муж уже собирался в театр, но "почувствовал себя плохо, поэтому было принято решение отменить выступление".

Далее РИА Новости дополнительно сообщило, что ведущий актер Вахтанговского театра на самом деле здоров, но у него, по словам того же Крока, "сильная слабость".

"Я заезжал к Владимиру Абрамовичу, был у него дома, пил с ним чай. Он очень переживает, что вынужден был отменить спектакль", - сообщил Крок. Добавив: "не болен, физически здоров, но у него очень сильная слабость".

Владимир Этуш - советский, российский актер театра, кино, педагог. Родился в 1922 году в Москве. На экранах дебютировал в 1953 году - "Адмирале Ушакове" Ромма. Известен по фильмам "Кавказская пленница", "12 стульев" (Гайдая), "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения Буратино".