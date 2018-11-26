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26.11.2018,  
11:47
Текст:  Антон Валагин

Видео: Бронированную "Газель" испытали пулеметом

Оружейный интернет-проект WarGonzo опубликовал очередной ролик - на сей раз Семен Пегов решил испытать на прочность бронированную "Газель", с начала 2000-х годов стоящую на вооружении МВД и других силовых структур.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Для этого самую уязвимую часть конструкции броневика, заднюю дверь привезли на полигон, а Пегов вооружился ручным пулеметом Калашникова в модном тюнинге. Толщина стального листа на двери - около пяти миллиметров, заявленный разработчиком класс бронирования - пятый (защита от автомата и снайперской винтовки). Не ставя под сомнение прочность российской стали, WarGonzo решил все же выяснить, сколько понадобится боеприпасов, чтобы если не пробить бронированную "Газель", то хотя бы вскрыть ее.

Для теста использовались стандартные 7,62-миллиметровые патроны со стальным сердечником. Первой не выдержила мишень, к которой прислонили тяжелую дверь - после нескольких коротких очередей она стала клониться к земле. Пегов сделал поправку в прицеле и выпустил пару очередей подлиннее. Стальная обшивка двери охотно отлетала  целыми кусками. Когда наклон двери стал критическим, пули начали рикошетить, оставляя вмятины. На то, чтобы пробить бронированную "Газель", пулеметчику понадобилась всего одна короткая лента, 25 патронов.

Добивали дверь трассирующими боеприпасами Т-46, выглядело это эффектно. Весь магазин Пегов выпустил одной очередью, а по завершении огня удовлетворенно констатировал: "Двери в общем-то уже нет".

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