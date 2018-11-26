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26.11.2018,  
12:04
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Задержанные украинские корабли сняли на видео в порту Керчи

В Сети стали появляться фотографии задержанных украинских катеров. Они сейчас находятся в Керчи, пришвартованы в районе Генмола.

Как известно, в ходе провокации в Азовском море украинская сторона использовала три корабля. Основной ударной силой этой авантюры должны были стать два катера проекта 58155 ("Гюрза-М"). Они имеют бронирование, защищающее от 7,62-мм пуль и некрупных осколков снарядов. Их водоизмещение более 50 тонн. Они несут достаточно мощное основное вооружение: 30-мм пушки, 30-мм автоматические гранатометы и 7,62-мм пулеметы. Имеется также ракетное оружие: комплекс управляемого вооружения для стрельбы по морским и наземным целям на дальности до 5 км и переносная зенитная установка.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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Установлены два двухтактных дизельных двигателя общей мощность 2000 л.с. Максимальная скорость может достигать более 28 узлов. Эти катера способны находиться в море до 5 суток. Экипаж пять человек. К настоящему времени построены "Аккерман", "Бердянск", "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны", "Никополь".

Еще одним участником инцидента стал буксир "Яны Капу", бывший "Красноперекопск" водоизмещением около 300 тонн. Его скорость составляет более 11 узлов, дальность - более 1650 миль. Экипаж - шесть человек.

Рейд "линкоров Порошенко" называют намеренной провокацией, направленной на обострение российско-украинских отношений и срыв выборов президента Украины.

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