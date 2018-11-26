Зарплаты строителей в РБ с 2019 года вырастут на треть

В строительной отрасли Беларуси, которая, по словам Александра Лукашенко, "относится к числу ключевых и во многом определяет состояние экономики", с начала будущего года зарплаты вырастут на 30-35%. Соответствующий документ уже готовится в отраслевом министерстве РБ, сообщил в воскресенье руководитель ведомства Дмитрий Микуленок на телеканале "Беларусь 1".

Он уточнил, что в настоящее время средняя заплата в строительной отрасли в белорусской столице не превышает 30 тысяч российских рублей, а в регионах колеблется даже процентов на 20 ниже. Этого явно недостаточно, признал Микуленок, уточнив, что новый нормативный документ ликвидирует диспропорцию в "условиях оплаты труда рабочих в столице и регионах". В ведомстве рассчитывают, что рост зарплат позволит ликвидировать и нехватку кадров в строительной отрасли республики.

Дмитрий Микуленок пояснил, как будут решаться и другие задачи, поставленные перед отраслью на недавнем республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса. В ближайшее время, по его словам, министерство "станет единым органом, формирующим государственную политику в строительной сфере, и сконцентрирует в своих руках все отраслевое строительство". Воедино будут сведены все документы в отраслевом кодексе, который, как планируется, заработает после 2020 года, а до первого квартала наступающего года министерству поручено убрать все противоречия из законодательства.

Кроме того, руководство подготовило и предложения по схемам погашения долгов убыточными предприятиями отрасли. Микуленок дал понять, что речь не идет о формальном списании задолженности. В министерстве рассчитывают на предоставление временного периода, за который предприятия смогут заработать и вернуть накопившиеся долги.