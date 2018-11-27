АК-74М возглавил рейтинг лучшего оружия российского спецназа

В США проявили интерес к самому популярному стрелковому оружию российских спецслужб. Любопытно, что в рейтинг попали не только АК и ПКМ, но и зарубежные винтовки и пистолеты.

Список самого смертоносного стрелкового оружия российских спецподразделений составил журнал The National Interest.

Вполне предсказуемо первое место в нем занял АК-74М. Автор отмечает, что в вооруженных силах РФ им пользуются повсеместно. Далее следует череда комплиментов: автомат легкий, надежный, компактный, с низкой отдачей.

И хотя по некоторым западным стандартам, оговаривается журналист, его эргономика может считаться устаревшей, АКМ-74М является одним из лучших в семействе АК. Русские спецслужбы используют как за границей, так и внутри страны.

В Сирии АК-74М пользуются популярностью у всех сторон конфликта. А во время испытаний в 2008 году он превзошел иранский KH2002.

На втором месте - австрийский Glock 17. В статье говорится, что это один из самых популярных пистолетов для военных и полицейских во всем мире. Не являются здесь исключением, утверждает автор, силы спецназа США и элитные подразделения в российских спецслужбах, например, группа "Альфа" ФСБ РФ.

Третье место разделили на двоих пулемет Калашникова (ПКМ) и его современная модификация "Печенег".

Журналист отмечает, что ПКМ более легкий, чем большинство западных пулеметов калибра 7,62. В числе его достоинств точность и управляемость.

Что касается "Печенега", то он выдается в первую очередь спецподразделениям.

На четвертой позиции германский пистолет-пулемет MP5. По информации NI, он также на хорошем счету у сотрудников ФСБ. Однако эксперт допускает, что сейчас на замену ему пришел пистолет-пулемет "Витязь" 9x19 мм.

Замыкает топ-5 финская снайперская винтовка Sako TRG. По словам автора, она славится своей точностью, а потому востребована многими спецподразделениями в мире, в том числе и российскими.