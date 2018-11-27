Американку посадили в тюрьму из-за сахарной ваты

Американская печать в последние дни пестрит сообщениями о 40-летней Даше Финчер. Женщина официально предъявила обвинения местным властям и потребовала возмещения за моральный ущерб, который был нанесен ей еще на рубеже 2016 и 2017 годов.

Что побудило Дашу обрушиться на своих обидчиков только через два года после события, никому из американских журналистов узнать не удалось. А вот неприглядная история стала сейчас широко известна.

…Место действия - округ Монро, штат Джорджиа. Дата события - 31 декабря 2016 года.

По городу едет автомобиль с легко тонированными стеклами. Патрульным полицейским эти стекла показались подозрительными, и они остановили автомобиль для проверки. В машине ехала Даша Финчер. Она, конечно, твердо знала, что ничего предосудительного не делала. Однако бдительные копы обнаружили на полу авто пакет с непонятным содержимым. Его тут же проверили и получили ответ, что в пакете наркотик.

Дашу отправили в суд. Судья был готов отпустить женщину под залог в миллион долларов, однако у Финчер таких денег не было. Ей пришлось ждать своей участи на нарах, пока идет следствие. Через три с небольшим месяца женщину освободили без предъявления обвинений. Но с извинениями.

Следствие все-таки разобралось с подозрительным пакетом в ее машине. Выяснилось, что его содержимое совсем не наркотик, а примитивная просроченная сахарная вата.

Теперь Финчер надеется получить компенсацию за незаконные тюремные страдания в течение трех месяцев. Еще Даша до сих пор переживает, что из-за случившейся с ней "новогодней отсидки" она не смогла встретить из роддома двух внуков-близнецов и поддержать другую свою дочь, когда у той прошли неудачные роды. Об этом она упоминает в своем иске.