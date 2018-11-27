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27.11.2018,  
09:47
Текст:  Николай Грищенко

Беспилотник в снаряде "Смерча" прошел испытания

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские конструкторы приступили к финальному этапу испытаний разведывательного беспилотника, который "зашит" в неуправляемом снаряде реактивной системы залпового огня "Смерч".

"Работа по созданию и испытаниям беспилотника, запускаемого в снаряде реактивной системы залпового огня "Смерч", находится в заключительной фазе" - цитируют РИА Новости заявление пресс-службы концерна "Техмаш".

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
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Отметим, что первые сообщения о создании беспилотного летательного аппарата, помещенного в боевую часть неуправляемого снаряда калибром 300-мм появились в начале прошлого года.

"Надо в нужное время разделить то, что мы называем боевой частью, надо выбросить беспилотник на парашюте, надо чтобы он раскрыл крылья, запустился, полетел и передал информацию - все это мы умеем делать", - заявил ранее генеральный конструктор НПО "Сплав" Николай Макаровец.

Предполагается, что дрон будет использоваться в качестве корректировщика артиллерийского и ракетного огня. Он также должен был проводить оперативную разведку обстановки и оценивать эффективность артподготовки.

При этом генеральный конструктор отметил, что первый заказ на новую разработку поступит, скорее всего, из-за рубежа. Так как в России уже определены "структуры, которые обеспечивают применение беспилотников в интересах армии". Кстати, бронемашины огневой поддержки танков "Терминатор" также первыми получили военные Казахстана, а в российская армия вооружилась ими лишь в 2017 году.

Добавим, что РЗСО "Смерч" - советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров. Оружие предназначено для поражения живой силы, бронированной и небронированной техники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Дальность стрельбы составляет от 20 до 90 километров.

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