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Татьяна Навка в часах Chopard Happy Sport Tatiana Navka Edition. Татьяна Навка в часах Chopard Happy Sport Tatiana Navka Edition.
Татьяна Навка в часах Chopard Happy Sport Tatiana Navka Edition.

Часовая коллекция Chopard Happy Sport, на циферблатах которой кружатся знаменитые подвижные бриллианты, в этом году отмечает 25-летие. В честь юбилея компания Chopard создала специальную линейку часов в сотрудничестве с прославленной фигуристкой Татьяной Навкой, официальным послом Chopard в России. В линейке четыре модели из стали с кварцевым механизмом и одна ювелирная модель с автоматическим заводом в корпусе из белого золота, украшенная сапфирами.

Новые модели Chopard Happy Sport Tatiana Navka Edition напоминают о блистательном танце легендарной фигуристки на ледовой площадке. Ювелиры придумали сказку, в которой безостановочно кружатся "счастливые бриллианты", подобные фигуристам-виртуозам и свободные от оков строгих правил. Перламутровые циферблаты часов напоминают о сиянии и переливах оттенков льда в морозной зимней дымке.

Веселые, оригинальные и очень современные, эти часы опрокинули привычные представления и правила

Линия Happy Sport Tatiana Navka Edition, разработанная в тесном сотрудничестве со знаменитой спортсменкой, включает пять моделей, выпущенных ограниченными сериями. На циферблате первых четырех роскошная арабеска воспроизводит след от коньков, оставленный на льду. Эффектный рисунок начинается торжественной увертюрой - буквой "C", символизирующей Chopard, - а затем извивается лентой по циферблату из переливающегося перламутра. Четыре модели выпущены ограниченной серией из двадцати экземпляров с полированным безелем и ограниченной серией из десяти экземпляров с безелем, украшенным бриллиантами. Каждая из версий предлагается в белой или голубой гамме, в корпусе диаметром 36 мм, оснащенном кварцевым механизмом. По циферблату скользят три знаменитых подвижных бриллианта Happy Diamonds и особый элемент в форме конька из белого золота. С обратной стороны этого великолепного "театра миниатюр" красуется подпись Татьяны Навки.

В основе характера часов Chopard Happy Sport - ощущение свободы

Более роскошная версия, ограниченная пятью экземплярами, включает магию торжественного праздника. На циферблате этих часов из белого золота и на безеле с отделкой в технике "снежной закрепки" сверкают сапфиры и бриллианты. Феерический дизайн напоминает об эффектных блистающих костюмах Татьяны Навки для выступлений на льду. На циферблате также кружатся в свободном полете три "счастливых бриллианта" и подвижный элемент в форме конька из золота с бриллиантами. Часы оснащены механизмом с автоматическим заводом, запас хода около 42 часов. Блестящий темно-синий кожаный ремешок и прозрачная задняя крышка корпуса украшены подписью Навки, которая передает их будущей обладательнице дух олимпийских побед и красоты фигурного катания.

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