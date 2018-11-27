Часы Patek Philippe Twenty~4 Automatic с автоматическим заводом - незаменимый повседневный аксессуар современной женщины.

Новые модели Twenty~4 Automatic помещены в корпус диаметром 36 мм, представленный в пяти версиях, из стали или из розового золота. Особенность Twenty~4 Automatic - лаконичный циферблат с оптимальной считываемостью показаний. Оригинальный гибкий браслет, собранный и зеркально отполированный вручную, мягко прилегает к запястью. По безелю расположены в два ряда в шахматном порядке 160 бриллиантов категории Top Wesselton. Прозрачная задняя крышка открывает механизм с ротором из золота, на котором выгравирован крест Calatrava.