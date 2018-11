Что смотреть на Фестивале немецкого кино

С 29 ноября по 3 декабря в Москве пройдет XVII фестиваль немецкого кино, на котором будут представлены семь художественных фильмов, две документальные ленты, один короткрометражный сборник молодых режиссеров и три тематических показа, объединяющие по два фильма каждый.

Фильмом открытия станет "Стикс" (Styx), экзистенциальная драма Вольфганга Фишера о враче "скорой помощи", сорокалетней Рике, которая решает провести отпуск в вожделенном одиночестве, отправившись в путешествие на парусной яхте. Конечная цель ее маршрута - остров Вознесения. Но ее уединение не длится долго: в один прекрасный день она замечает вдали рыболовецкий трейлер, все попытки выйти с ним на связь оказывается тщетными. Однако ее профессиональный инстинкт безошибочно подсказывает, что ситуация на неопознанном судне вышла из-под контроля. Сообщив береговой охране о случившемся, Рике, вопреки инструкциям, не считает свою миссию исполненной и продолжает наблюдать за происходящим. Ее альтруистический шаг не останется без последствий.

Одним из экспериментальных произведений, привлекших к себе внимание задолго до показа, стала картина Кристиана Петцольда "Транзит" (Transit). Зрители становятся свидетелями головокружительной истории, произошедшей с главным героем Георгом в 1940-м году в оккупированной нацистами Франции. Ему удается бежать в портовый Марсель, и, будучи счастливым обладателем документов покончившего с собой писателя, Георг создает план о том, чтобы покинуть страну. Но стоит произойти лишь одной встрече, как кропотливо сотканный план начинает трещать по швам.

"Ломо - язык многих других" (Lomo - the Language of Many Others) Юлии Лангхоф представляет давно ставший популярным и сохраняющий свою актуальность в связи с кажущейся неисчерпаемостью самой темы жанр фильмов о молодежи и киберпространстве. Тинейджеру Карлу, не отягощенному никакими бытовыми трудностями, живется хорошо и спокойно. Но привычное благополучие в какой-то момент серьезно наскучивает, и юноша решает создать анонимный аккаунт, куда он последовательно выкладывает ролики с родными и знакомыми, сужая свою частную жизнь до размеров острия иголки, нисколько не задумываясь о последствиях.

"Потерянная" (Verlorene) Феликса Хассенфратца рассказывает о семейной драме, вызванной первой любовью. Деревенский житель Йохан теряет жену и мать двух своих детей, Марии и Ханны. Постепенно их жизнь входит в новое русло, на первый план выходят насущные вопросы - мысли о будущем. Мария мечтает стать музыкантом и продолжить свое обучение в консерватории. Но жизнь вносит в давно созревшие планы ощутимые коррективы, когда в подмастерья к Йохану нанимается молодой юноша, всколыхнувший в Марии романтические чувства. Ситуация осложняется замкнутостью социума, особыми отношениями между двумя сестрами и тотальной невозможностью что-либо скрыть на более-менее продолжительное время.

Анимационная работа Кианы Нашинех "Моменты" (Augenblicke) ярко рассказывает о случае нападения на женщину. Произошедшее представлено с точки зрения трех действующих лиц - преступника, жертвы и соглядатая. Фильм Эвы Тробиш "Все хорошо" (Alles ist gut) в смысловом и эмоциональном плане тесно смыкается с предыдущей зарисовкой. Его герои, семейная пара, Янне и Пиет, находятся на перепутье - их предприятие разорилось, дом, доставшийся мужу по наследству, не достроен. Однажды Янне выбирается на встречу выпускников и уступает настойчивым ухаживаниям незнакомца Мартина, которые быстро перерастают в приставания и насильственные действия сексуального характера. Янне молча смиряется с произошедшим и решает предать случившееся забвению, однако ситуация быстро выходит из-под контроля.

Еще один сдвоенный сборник представлен рисованным фильмом Феликса Карте и Виктора Хасельмайера "Решение" (Ants) об очередных превратностях киберпространства, когда компьютерная игра перестает быть выдуманной безделушкой и становится оружием - насколько опасным, настолько и притягательным. "Джибрил" (Jibril) Хенрики Кулл повествует о Мириам и Джибриле, впервые увидевших друг друга на свадьбе, но так и не решившихся познакомиться. Позднее судьба их сводит снова, но обстоятельства куда менее благоприятные - Джибрил попал в тюрьму, а Мириам ходит к нему на свидания. Но ни он, ни она в полной мере не представляют себе, что произойдет, когда железная решетка перестанет быть между ними преградой.

В "Связанных" (Link) Роберта Лебеля с помощью выразительных мультипликационных средств наглядно показывается, каково это, жить вдвоем как одно целое при наличии разных желаний и стремлений. "Три вершины" (Drei Zinnen) Яна Цабайля живописуют патовую ситуацию, которая разворачивается между влюбленной парой и ребенком женщины от первого брака. Мальчик, видя рядом с мамой другого мужчину, не может с этим смириться, втайне надеясь на воссоединение семьи. И горный курорт, как оказывается, становится наименее пригодным местом для разрешения внутренних конфликтов.

У любителей документального кино благодаря картине "Далеко. История кругосветного путешествия" (Weit. Die geschichte von einem weg um die welt) появится возможность проследить за трехлетним путешествием Гвендолин Вайссер и Патрика Алльгайера по России, а затем - через несколько государств к югу от российских границ - в Японию, Мексику и страны Карибского бассейна.

Другим представителем этого жанра стал фильм Карима Айнуза "Центральный аэропорт Темпельхоф" (Zentralflughafen THF) об аэропорте, который использовался по назначению с 1923 по 2008 год, а в 2015-м стал местом для размещения беженцев.

Поклонники формата роуд-муви и режиссерской иронии в отношении героев смогут насладиться последней работой Ханса Вайнгартнера "Романтики "303" (303). Студентка Юлия, отправляясь в далекое путешествие к своему молодому человеку, случайно встречает попутчика, чье появление делает первоначальную цель поездки не такой уж желанной.

Семейный приключенческий фильм Тобиаса Виманна "Амели бежит" (Amelie rennt) уже одним своим названием настраивает на оптимистичный лад, хотя совпадение имен немецкой Амели и ее знаменитой тезки-француженки совершенно случайно (но явно не случаен намек на знаменитый фильм Тома Тыквера). Эта Амели сурова и непроста в общении, что частично объясняется тяжелой астмой. Отчаявшиеся родители везут дочь на курорт, где она знакомится со своим сверстником из числа местных жителей. Узнав о причине ее приезда, юноша рассказывает ей о старинном обряде на вершине горы, приносящем исцеление. Амели приходится выбирать между возвращением к родителям со спокойным, предсказуемым отдыхом и отчаянной авантюрой с неизвестными последствиями.

На фестивале нашлось место и трагикомедии. Ею стала германо-азербайджанская копродукция "Лифчик" (The Bra) под режиссерским руководством Файта Хелмера с участием Чулпан Хаматовой. События фильма развиваются с беспощадностью к здравому смыслу в лучших традициях Эмира Кустурицы. Одно из главных действующих лиц - поезд с его бессменным машинистом Нурланом. Жители, поселившиеся в зданиях вдоль дороги, то и дело приспосабливают железнодорожную инфраструктуру для своих нужд - натягивают веревки и сушат вещи на столбах, например. Часть этого добра неизменно продолжает свои странствия вместе с поездом и аккуратно возвращается совестливым Нурланом законным владельцам на обратном пути. Но когда потерянным предметом становится интимная часть женского гардероба, задача машиниста усложняется во много раз.

