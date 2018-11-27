Законопроект Чукотского автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики окружного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 40 220 866,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета в сумме 40 206 836,5 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Чукотского автономного округа на 1 января 2020 года в сумме 10 047 802,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чукотского автономного округа в сумме 1 648 450,0 тыс. рублей;

4) профицит окружного бюджета в сумме 14 030,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики окружного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2020 год в сумме 34 363 713,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 33 700 669,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета:

на 2020 год в сумме 33 470 453,4 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов в сумме 576 157,7 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 31 834 148,8 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов в сумме 1 154 991,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Чукотского автономного округа:

на 1 января 2021 года в сумме 8 966 082,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чукотского автономного округа в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 7 099 561,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Чукотского автономного округа в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей;

4) профицит окружного бюджета на 2020 год в сумме 893 260,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 866 520,6 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Отчисления в окружной бюджет от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, осуществляются по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, за исключением нормативов отчислений в местные бюджеты, установленных Законом Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года № 86-ОЗ "О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет".

2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между окружным бюджетом, местными бюджетами Чукотского автономного округа и бюджетом Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов окружного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита окружного бюджета, администраторы доходов окружного бюджета, администраторы доходов федерального бюджета

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов окружного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону;

3) перечень администраторов доходов окружного бюджета - территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Закону;

4) перечень администраторов доходов федерального бюджета - органов государственной власти Чукотского автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы окружного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Учесть в окружном бюджете на 2019 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Учесть в окружном бюджете на 2020 год и 2021 год поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в 2019 году в сумме 28 516 202,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 22 378 441,6 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 21 516 872,7 тыс. рублей.

Статья 5. Бюджетные ассигнования окружного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона:

1) ведомственную структуру расходов окружного бюджета:

а) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов окружного бюджета:

а) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов окружного бюджета:

а) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

б) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

в) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

4) распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей:

а) на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону;

5) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 691 565,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 701 575,2тыс. рублей и на 2021 год в сумме 717 158,6 тыс. рублей;

6) объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации на 2019 год в сумме 356 390,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 350 627,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 356 559,7 тыс. рублей;

7) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам, на 2019 год в сумме 9 133 105, 1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 9 163 607, 5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8 194 895,2 тыс. рублей;

8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов на 2019 год в сумме 362 128,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 362 250,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 362 409,5 тыс. рублей, в том числе:

Пенсионному фонду Российской Федерации на 2019 год в сумме 3 446,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 569,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 728,1 тыс. рублей;

Чукотскому территориальному фонду обязательного медицинского страхования на 2019 год в сумме 358 681,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 358 681,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 358 681,4 тыс. рублей;

9) объем резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы на 2019 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

10) объем расходов на обслуживание государственного долга Чукотского автономного округа на 2019 год в сумме 8 825,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 320,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 307,6тыс. рублей;

11) объем дорожного фонда Чукотского автономного округа на 2019 год в сумме 2 666 655,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 163 130,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 863 130,1 тыс. рублей.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) и субсидии на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.

3. Правительству Чукотского автономного округа предоставить субсидии:

1) некоммерческой организации "Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа" в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение текущей деятельности в 2019 году в сумме 23 326,9 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 23 326,9 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 23 326,9 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа;

2) некоммерческой организации "Региональный оператор "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа" в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение текущей деятельности в 2019 году в сумме 22 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 22 000,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 22 000,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа;

3) некоммерческой организации "Фонд поддержки молодежи" в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение текущей деятельности в 2019 году в сумме 10 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 10 000,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 10 000,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа.

4. Установить, что казенные учреждения, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств и (или) получателями бюджетных средств, полномочиями по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лица наделяются Правительством Чукотского автономного округа.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых отдельными юридическими лицами из окружного бюджета

Установить, что операции с субсидиями, предоставляемыми из окружного бюджета на обеспечение расходов юридических лиц в целях оказания поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства, софинансируемыми из федерального бюджета, осуществляются на счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу для учета денежных средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Чукотского автономного округа в 2019 году

Установить, что размер регионального материнского (семейного) капитала для многодетных семей, предусмотренного Законом Чукотского автономного округа от 26 мая 2011 года № 38-ОЗ "О региональном материнском (семейном) капитале для семей, имеющих трех и более детей, в Чукотском автономном округе", с 1 января 2019 года составляет 137 214,0 рублей.

Установить, что размер ежемесячной выплаты на содержание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, переданного под опеку (попечительство) в семью опекуна (попечителя), в приемную и патронатную семью в 2019 году составляет 23 527,0 рублей.

Статья 8. Предоставление государственных преференций

1. Порядок определения размера государственных преференций устанавливается Правительством Чукотского автономного округа.

2. Предоставить государственные преференции хозяйствующим субъектам в целях:

1) обеспечения жизнедеятельности населения Чукотского автономного округа, в том числе:

а) открытому акционерному обществу "Анадырский морской порт" на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок, в форме субсидий в 2019 году в сумме 25 870,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 25 870,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 25 870,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа;

б) Обществу с ограниченной ответственностью "Сибнефть-Чукотка" на возмещение разницы в стоимости природного газа в целях сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги в форме субсидий в 2019 году в сумме 69 030,0 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 62 127,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа;

в) Государственному унитарному предприятию Чукотского автономного округа "Чукотснаб" в виде предоставления бюджетного кредита для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ в 2019 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей;

г) Государственному предприятию Чукотского автономного округа "Чукоткоммунхоз" в виде предоставления бюджетного кредита для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ в 2019 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 250 000,0 тыс. рублей.

2) развития культуры Государственному предприятию Чукотского автономного округа "Издательство "Крайний Север" на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с изданием периодических печатных изданий, в форме субсидий в 2019 году в сумме 84 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 83 736,4 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 80 000,0 тыс. рублей в порядке, определяемом Правительством Чукотского автономного округа.

Статья 9. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Установить:

1) значение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения:

а) городских поселений на 2019 год в размере 1,016, на 2020 год в размере 1,014 и на 2021 год в размере 1,011;

б) сельских поселений на 2019 год в размере 6,438, на 2020 год в размере 5,119 и на 2021 год в размере 3,372;

2) значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2019 год в размере 2,343, на 2020 год в размере 2,013 и на 2021 год в размере 1,736.

2. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам Чукотского автономного округа на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему Закону, на 2020 и 2021 годы согласно приложению 19 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) объем субвенций на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону;

3) объем субсидий на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 20, 21 и 22 к настоящему Закону) утверждается Правительством Чукотского автономного округа.

4. Установить, что в соответствии Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу на основании решений главных распорядителей средств окружного бюджета осуществляет полномочия получателя средств окружного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета в местный бюджет в форме субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов

1. Правительство Чукотского автономного округа принимает решения о предоставлении в 2019 году из окружного бюджета бюджетных кредитов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита окружного бюджета на эти цели, в сумме 1 050 000,0 тыс. рублей, в том числе:

1) местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

2) юридическим лицам для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, в том числе в сумме 8 500 000,0 тыс. рублей в соответствии с подпунктами "в", "г" пункта 1 части 2 статьи 8 настоящего Закона.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов в размере ноль процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита с юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

3. Утвердить:

1) программу предоставления бюджетных кредитов:

а) на 2019 год согласно приложению 23 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) условия и порядок предоставления бюджетных кредитов для закупки и доставки топлива в Чукотский автономный округ согласно приложению 25 к настоящему Закону.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из окружного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа.

Статья 11. Государственный долг Чукотского автономного округа

1. Установить предельный объем государственного долга Чукотского автономного округа на 2019 год в сумме 11 640 789,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11 985 272,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 966 082,4 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) программу государственных внутренних заимствований Чукотского автономного округа:

а) на 2019 год согласно приложению 26 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону;

2) программу государственных гарантий Чукотского автономного округа:

а) на 2019 год согласно приложению 28 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

Статья 12. Уменьшение задолженности перед окружным бюджетом в 2019 году

1. Правительству Чукотского автономного округа уменьшить в 2019 году задолженность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей перед окружным бюджетом по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах на сумму задолженности, не имеющей источников погашения, в связи с завершением ликвидации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в связи с отсутствием по состоянию на 1 января 2019 года юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность перед окружным бюджетом, в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

2. Правительство Чукотского автономного округа в 2019 году принимает решения о погашении задолженности юридических лиц перед окружным бюджетом по возврату централизованных кредитов, выданным в 1992-1994 годах, а также по обязательствам, вытекающим из условий соглашений об уступке требований, путем принятия имущества, находящегося в собственности указанных юридических лиц.

Статья 13. Источники внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета на 2019 год согласно приложению 30 к настоящему Закону, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону.

Статья 14. Заключение и оплата органами государственной власти и государственными учреждениями договоров (контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств окружного бюджета

Установить, что органы государственной власти и государственные учреждения Чукотского автономного округа при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг связи, транспортных услуг, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, приобретении авиабилетов, приобретении лекарственных препаратов, учебников, учебно-методического оборудования;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Особенности исполнения окружного бюджета в 2019 году

1. Установить в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 год по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на непредвиденные расходы за счет средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа в объеме до 100 000,0 тыс. рублей;

2) бюджетных ассигнований в объеме до 70 096,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на мероприятия, связанные с реорганизацией органов государственной власти Чукотского автономного округа и государственных учреждений;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2019 год по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение:

а) осуществление имущественного взноса в виде субсидий на финансовое обеспечение текущей деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области туризма, в объеме до 5 000,0 тыс. рублей;

б) выполнения условий софинансирования по целевым межбюджетным трансфертам при участии в реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации в объеме 10 000,0 тыс. рублей.

2. Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) зарезервированных бюджетных ассигнований, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Чукотского автономного округа.

Губернатор Чукотского автономного округа Р.В.Копин

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