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27.11.2018,  
11:18
Текст:  Антон Валагин

Дальность ракет Су-57 вырастет вдвое

Истребитель пятого поколения Су-57 получит ракеты класса "воздух-поверхность" такой дальности, что сможет поражать цели, не заходя в зону действия ПВО противника.

Фото: YouTube
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- Наше оружие класса "воздух-поверхность": противокорабельное, противолокационное, - должно обладать малой заметностью, быть высокоточным и устойчивым к помехам. И, естественно, большое внимание уделяется дальности полета, чтобы использовать оружие можно было вне зоны действия ПВО: как объектовой так и зональной. Эти характеристики для нас основные и мы попытались их воплотить в том оружии, которое сейчас уже испытывается на Су-57, - рассказал "Звезде" генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Он подчеркнул, что дальность полета ракет удалось повысить в два раза.

Су-57 - многофункциональный истребитель пятого поколения. Выполненный по технологиям снижения радиолокационной заметности самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, поражения наземных и надводных целей. Истребитель имеет 14 точек подвески оружия: 8 в закрытых отсеках и 6 внешних. Для Су-57 разрабатывается вооружение 14 типов, включая ракеты "воздух-воздух" сверхбольшой дальности, управляемые ракеты "воздух-поверхность" и корректируемые авиабомбы.

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