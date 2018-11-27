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27.11.2018,  
10:52
Текст:  Светлана Цыганкова

Для ВМФ России построят 12 новейших подводных лодок

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

В ближайшие годы для Военно-морского флота России построят не менее 12 новейших дизель-электрических подводных лодок типа "Лада". Продолжаются работы и над атомными подводными лодками пятого поколения, которые будут обладать еще более совершенными характеристиками.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Об этом главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев рассказал газете "Красная звезда". Он также сообщил и о том, что в будущем году построят и около 30 кораблей и судов обеспечения различного класса.

- В целом в надводном и в подводном кораблестроении продолжится курс на строительство кораблей - носителей комплексов высокоточного оружия, обладающих наилучшими характеристиками по маневренности, скрытности и живучести, - отметил адмирал Владимир Королев.

В нынешнем же году в состав флота уже вошли фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Макаров", большой десантный корабль "Иван Грен", ледокол "Илья Муромец" и морское судно тылового обеспечения "Эльбрус". В следующем месяце на испытания выйдет еще один фрегат проекта 22350 - "Адмирал Касатонов", а в 2019-м - новейший большой десантный корабль "Петр Моргунов".

А вообще по итогам 2018 года флот получит 416 единиц современного вооружения и военной техники. Речь идет не только о боевых кораблях и катерах, судах обеспечения, но и об авиационной технике, радиолокационных и зенитных ракетных комплексах.

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