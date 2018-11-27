Эксперт оценил предложение поменять цвет дорожной разметки на желтый

Минтранс предложил региональным властям использовать желтую разметку для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения на двух- и трехполосных дорогах. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил возможные нововведения.

"Действительно, белые разделительные линии в зимний период времени сливаются с белым снегом и разметка как бы исчезает. Учитывая, что в последнее время много новых дорог строится по трехполосной схеме, когда центральная полоса через каждый километр-два меняет свою направленность, это может приводить к аварийным ситуациям и трагическим последствиям.

С другой стороны, в России огромное количество аварий происходит от того, что сами дороги находятся в плохом состоянии, часто вообще без какой-либо разметки. Много где отсутствуют разделительные барьеры безопасности. А в зимнее время на многих направлениях полотно либо вообще не чистят, либо чистят плохо, сгребая остатки снега на те самые разделительные полосы. Логично было бы сначала решить эти проблемы, а уж потом посмотреть на результаты и подумать над дополнительными улучшениями, в том числе выбором цвета разметки", - рассказал эксперт "РГ".