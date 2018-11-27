У электромеханических часов еlеgante by F.P.Journe очень долгий запас хода, от 8 до 18 лет, в зависимости от режима использования.

Благодаря детектору движения (на отметке 4 ч 30 мин) после 30 минут в состоянии покоя, в целях экономии энергии, часы переходят в режим ожидания и, кажется, замирают. Но как только они снова надеты на руку, стрелки автоматически перемещаются на точное время и продолжают обычный ход. Оригинальный дизайн корпуса "плоская черепаха" подходит к любому стилю. Выпущена ювелирная модель с бриллиантами и рубинами в корпусе из платины на атласном ремешке.