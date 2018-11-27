Этой осенью появилось восемь новых моделей Classic Fusion Integrated Bracelet, отвечающих актуальному тренду пастельных цветов - их циферблаты выполнены в розовом и светло-голубом.

Особенность линии - интегрированный с корпусом из титана или золота King Gold браслет. Новаторство Hublot проявляется не только в конструкции, но и в выборе материалов: для четырех моделей использован ультрапрочный и легкий титан с сатинированной отделкой и еще для четырех - фирменное золото King Gold, благодаря добавкам меди и платины имеющее более теплый красноватый оттенок. Все модели диаметром 33 и 38 мм оснащены мануфактурным механизмом с автозаводом.