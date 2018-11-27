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27.11.2018 13:19
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура: По нарушениям в "Роскосмосе" возбуждено уже 16 дел

Текст: Иван Петров
По итогам прокурорских проверок в госкорпорации "Роскосмос" и выявленным нарушениям следственными органами было возбуждено 16 уголовных дел. Об этом во вторник, выступая на канале надзорного ведомства "Эфир", сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Прокуроры направили в следственные органы 44 материала для возбуждения уголовных дел, на данный момент по этим материалам уже возбуждено16 дел", - сказал представитель надзорного ведомства.

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Куренной уточнил, что материалы о деятельности госкорпорации также были направлены в ФСБ, Федеральную антимонопольную службу и в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Отмечается, что в ходе проверок прокуроры выявили в деятельности "Роскосмоса" системные нарушения в ходе исполнения гособоронзаказа. Речь идет о периоде: прошлый - начало нынешнего года, уточнил Куренной. Также, по данным Генпрокуратуры, в космической госкорпорации не достаточно и не особо тщательно велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

По словам представителя Генпрокуратуры, проверялся период с 2017 года по первую половину 2018 года, когда "Роскосмос" возглавляло предыдущее руководство.

"При этом деятельность нынешней администрации с контроля не снимается, она ведется в постоянном режиме", - подчеркнул Александр Куренной.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Генпрокуратура Правительство "Роскосмос"
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