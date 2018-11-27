Генпрокуратура: По нарушениям в "Роскосмосе" возбуждено уже 16 дел

По итогам прокурорских проверок в госкорпорации "Роскосмос" и выявленным нарушениям следственными органами было возбуждено 16 уголовных дел. Об этом во вторник, выступая на канале надзорного ведомства "Эфир", сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Прокуроры направили в следственные органы 44 материала для возбуждения уголовных дел, на данный момент по этим материалам уже возбуждено16 дел", - сказал представитель надзорного ведомства.

Куренной уточнил, что материалы о деятельности госкорпорации также были направлены в ФСБ, Федеральную антимонопольную службу и в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Отмечается, что в ходе проверок прокуроры выявили в деятельности "Роскосмоса" системные нарушения в ходе исполнения гособоронзаказа. Речь идет о периоде: прошлый - начало нынешнего года, уточнил Куренной. Также, по данным Генпрокуратуры, в космической госкорпорации не достаточно и не особо тщательно велись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

По словам представителя Генпрокуратуры, проверялся период с 2017 года по первую половину 2018 года, когда "Роскосмос" возглавляло предыдущее руководство.

"При этом деятельность нынешней администрации с контроля не снимается, она ведется в постоянном режиме", - подчеркнул Александр Куренной.