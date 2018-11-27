Laureato - первые спортивные часы швейцарского люксового бренда Girard-Perregaux на интегральном браслете. Они были выпущены в 1975 году, и их дизайн оказался удачным - узнаваемым и долгоживущим. Сначала часы были кварцевыми, но через 20 лет появились первые механические Laureato с автоматическим заводом. Новый импульс развития случился два года назад, когда отмечалось 225-летие Girard-Perregaux. Сегодня Laureato считается одной из главных коллекций марки.

Единство и цельность

Сейчас итальянцы, наморщив нос и старательно пытаясь убедить поклонников средиземноморской кухни, что это вкусно, готовят "интегральную" пасту, а в 1970-е они были без ума от стальных часов интегрального дизайна. В обоих случаях о математических интегралах речи не идет: и пасту, и дизайн следовало бы назвать просто "цельными". Но слово казалось модным, громким, а потому компоновку корпуса и браслета наручных часов, при которой создается визуальное впечатление их единства и целостности, стали называть интегральной.

И это не был вопрос чисто академического интереса: новое на тот момент направление в часовом дизайне давало ощутимый практический выигрыш. Часы на "интегральном" браслете выглядели дорого и богато. Но от производителя требовались серьезные дополнительные затраты, чтобы реализовать надлежащую стыковку деталей, - часы должны были и выглядеть безукоризненно, и на руке ощущаться по-особенному комфортно.

Уникальное предложение

В начале 1970-х произошел серьезный прорыв в технологии интегральных микросхем, и был налажен массовый выпуск предназначавшихся для кварцевых часов чипов по энергосберегающей технологии КМОП. Именно на основе чипов, произведенных по этой технологии американской фирмой Motorola, швейцарская часовая компания Girard-Perregaux ("Жирар-Перрего"), которая разрабатывала кварцевые механизмы с середины 1960-х, смогла в 1971-м представить наиболее прогрессивный на тот момент кварцевый Калибр 350 (он установил, в частности, принятый всей часовой индустрией стандарт частоты в 32 768 Гц). Наработки оказались весьма актуальными в 1975 году, когда от итальянского дистрибьютора Girard-Perregaux в штаб-квартиру пришел заказ на стальные часы на "интегральном" браслете.

В часовом бизнесе крайне важно давать уникальное предложение, поэтому в Girard-Perregaux решили поставить не на "механику" (люксовые механические часы интегрального дизайна на тот момент уже выпускались), а на модную кварцевую технологию, которая к тому же значительно превосходила традиционную "механику" по точности хода.

Переход к механике

В 1975-м в активе Girard-Perregaux уже были тонкие кварцевые механизмы третьего поколения - на их основе и были изготовлены часы Laureato, которые стали первыми спортивными люксовыми часами маститого швейцарского бренда на "интегральном" браслете. Дизайн был актуальным и, как оказалось, удачным, узнаваемым и долгоживущим.

В Girard-Perregaux немало экспериментировали с Laureato, оснащая кварцевые механизмы дополнительными функциями. Так продолжалось до 1995 года, когда к 20-летию Laureato выпустили первые механические часы с автоматическим заводом. Новый грандиозный импульс коллекция получила в 2016 году, когда отмечали 225-летие Girard-Perregaux. В честь юбилея подготовили две выпущенные лимитированными сериями по 225 экземпляров модели Heritage Laureato Automatic, которые были восприняты публикой с невероятным воодушевлением.

Laureato Chronograph 42 mm.

Современные вариации

Реагируя на активный спрос, компания Girard-Perregaux за два года, истекшие с юбилея, обыграла удачный дизайн во множестве новых моделей, которые образовали к настоящему времени солидную часовую коллекцию, один из основных столпов бренда. Наиболее ходовые 38- и 42-миллиметровые автоматические модели дополнены автоматическими хронографами (тоже 38 и 42 мм), инкрустированными бриллиантами 34-миллиметровыми женскими кварцевыми моделями и несколькими практически вечными часами, корпус (и браслет) которых изготовлен из высокотехнологичной керамики. Флагманские модели коллекции - эстетские скелетонированные часы, в том числе в керамическом исполнении, и престижные автоматические турбийоны.