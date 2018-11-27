Глава КЧР ответил в Москве на 60 вопросов студентов

В Москве свыше 300 студентов из Карачаево-Черкесии пришли на встречу с главой республики Рашидом Темрезовым, чтобы рассказать о социальных инициативах и задать вопросы об экономическом развитии региона. Встреча состоялась в Финансовом университете при правительстве РФ.

Как оказалось, студенты из Карачаево-Черкесии, несмотря на годы, проведенные в столице страны, активно интересуются жизнью республики.

Беседа главы региона со студентами самых разных вузов, расположенных в г. Москвы, продолжалась более трех часов. За это время Рашид Темрезов ответил на 60 вопросов. Самый актуальный из них касался финансового поощрения абитуриентов вузов за успехи в учебе. Ведь многие юноши и девушки, обучающиеся в Москве и Санкт-Петербурге, где уровень расходов значительно выше, чем в Черкесске, вынуждены нести дополнительные расходы.

Рашид Темрезов ответил на 60 острых вопросов молодежи. Фото: Пресс-служба главы и правительства КЧР

Глава республики согласился с предложением учредить особую стипендию для поддержки «столичных» стипендиатов.

- У нас есть несколько видов стипендий для студентов высших учебных заведений, а в прошлом году мы приняли решение, чтобы это распространялось и на среднеобразовательные учебные учреждения и школьников. Теперь стипендия будет назначена для лучших студентов, обучающихся в Москве и Санкт-Петербурге, - заявил Рашид Темрезов.

Отметим, что в республике ежегодно выплачивается восемь государственных стипендий правительства КЧР для студентов государственных вузов, 20 государственных стипендий главы республики для студентов Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии, 20 стипендий главы КЧР для студентов Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Алиева.

Ряд вопросов касался развития туристической отрасли и возможного участия молодежи, как уже состоявшихся специалистов, в реализации инвестпроектов. Рашид Темрезов поручил министерству экономического развития КЧР в особом порядке рассмотреть все инициативы, поступающие от молодежи, предоставить им необходимую информацию о действующих мерах господдержки и льгот. Такое же поручение получил региональный министр туризма, курортов и молодежной политики в ответ на желание студентов работать в молодежном и общественном секторах.

Кроме того, глава региона поддержал предложение из зала о том, чтобы направлять студентов из Москвы на практику в родную республику. Тем более, что в регионе стартует масштабный проект «Кадровый резерв Карачаево-Черкесской республики».

- Каждый, кто хочет быть полезным родной республике, обладает необходимым багажом знаний и опыта, сможет принять участие в этом проекте и на конкурсной основе стать претендентом на трудоустройство в органы государственной, муниципальной власти или на производстве, - сказал Рашид Темрезов.

Звучали острые вопросы, касающиеся транспортной логистики. Например, почему в Карачаево-Черкесии нет собственного аэропорта. В ответ глава региона сказал, что для региона , аэропорт, безусловно важен, но с точки зрения комплексного развития региона в приоритете - строительство автомагистрали к Черному морю.

- Эта дорога могла бы соединить несколько федеральных округов и субъектов, прошла бы транзитом через всю республику и стала локомотивом развития малого и среднего бизнеса, - пояснил Темрезов.

Отвечая на вопрос о развитии спорта, Рашид Темрезов рассказал, что в последние годы в республике построено немало спортивных объектов, а количество базовых видов спорта, которым оказывается бюджетная поддержка, возросло с двух до 14. Приоритет в регионе отдается развитию массового спорта.

- Надо помнить, что количество людей, занимающихся спортом, за последние шесть лет возросло втрое! При этом в регионе оказывается поддержка перспективным спортсменам и их тренерам, которые потенциально будут участвовать в соревнованиях следующего олимпийского цикла, - сказал глава КЧР.

Особый блок вопросов касался сохранения гражданского мира и согласия в регионе. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подчеркнул особую роль многонационального народа республики в вопросе сохранения стабильной общественно-политической обстановки на территории региона.

- Общественно-политическая обстановка в республике стабильна. Во многом, это заслуга наших народов, - подчеркнул глава КЧР.

По его словам, власть будет жестко реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию.

- Никаких попыток раскачать или дестабилизировать ситуацию на межнациональном или межконфессиональном уровне не позволят ни власть, ни правоохранительные органы, ни структуры органов безопасности, ни сами люди, - подчеркнул Темрезов и согласился с предложением усилить патриотическую работу среди молодежи и провести на территории республики Всероссийский слет школьных поисковых отрядов.

В завершение встречи Темрезов вручил благодарственные письма главы республики студентам столичных вузов, показывающим отличные успехи в учебе.

На встрече присутствовало более 300 студентов и молодых людей, работающих в Москве. Фото: Пресс-служба главы и правительства КЧР.

- Мы заложили хорошую традицию - встречаться с молодежью. Эта встреча подарила массу положительных эмоций, но, главное, позволила на многие вещи посмотреть глазами молодого поколения. Порадовала и широта взглядов молодежи на многие процессы, которые происходят в обществе, их заинтересованность в развитии своей малой родины. Живой интерес к развитию экономики, сельского хозяйства, туризма, здравоохранения говорит о том, что студенты в будущем готовы упорно работать и приносить пользу Карачаево-Черкесии, - подвел итог встречи Рашид Темрезов.

Напомним, что традиция общения главы КЧР со студентами ведущих учебных заведений страны, выходцами из республики, зародилась в декабре прошлого года. Первая встреча состоялась в МГИМО, где представители молодежи задали Рашиду Темрезову интересующие их вопросы, а также высказали свое мнение по актуальным и волнующим темам. Еще одна встреча прошла со студентами из Карачаево-Черкесии прошла в Санкт-Петербурге.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы главы и правительства КЧР