Новости

Президент подписал закон о дополнительной настройке налоговой системы 27.11.2018
В США обвинили российские СМИ в том, что "они говорят правду" 27.11.2018
Bloomberg обновил рейтинг самых рискованных валют 27.11.2018
В Петербурге потушили пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" 27.11.2018
Трамп в ярости: General Motors закроет пять заводов в США и Канаде 27.11.2018
Песков прокомментировал слова Порошенко о попытке звонка Путину 27.11.2018
Песков опроверг слова Порошенко о попытке связаться с Путиным 27.11.2018
Пересадку почек 7 пациентам по принципу "домино" впервые провели в Европе 27.11.2018
Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг 27.11.2018
Пожар на строящемся в Петербурге ледоколе локализовали пенной атакой 27.11.2018
Путин подписал закон о налоговых льготах для меценатов 27.11.2018
Число пострадавших на горящем ледоколе в Петербурге возросло до двух 27.11.2018
Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на Киев 27.11.2018
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане 27.11.2018
Россияне начали массово скупать недвижимость на Кипре 27.11.2018
В Петербурге пособника террористов отправят на принудительное лечение 27.11.2018
Участились случаи отказа гражданам РФ во въезде на Украину 27.11.2018
Ассанж отказался от кота по требованию посольства Эквадора 27.11.2018
Игра на контрастах: новая коллекция платков и шарфов Prada 27.11.2018
В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков 27.11.2018
Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных 27.11.2018
В "Сокольниках" начнет работать "зимнее караоке" 27.11.2018
Один человек пострадал в пожаре на горящем ледоколе в Петербурге 27.11.2018
В Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин" 27.11.2018
Телеведущий Брилев признал наличие британского гражданства 27.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Alhambra уникальна. Она мгновенно узнаваема, она постоянно развивается и вместе с тем сохраняет прочную связь со своими культурными корнями (Н. Фоулкс). Alhambra уникальна. Она мгновенно узнаваема, она постоянно развивается и вместе с тем сохраняет прочную связь со своими культурными корнями (Н. Фоулкс).
Alhambra уникальна. Она мгновенно узнаваема, она постоянно развивается и вместе с тем сохраняет прочную связь со своими культурными корнями (Н. Фоулкс).

Ровно полвека назад появился этот ювелирный мотив - мгновенно узнаваемый и, кажется, не подвластный времени. Четырехлистник - стилизованный лист клевера - стал визитной карточкой компании Van Cleef & Arpels, а сама коллекция Alhambra - классикой. Причем классикой живой, сохраняющей верность своей первоначальной цели: легко носиться, оставаться разнообразной и радостной. Alhambra оказалась для ювелирного дома Van Cleef & Arpels настоящим талисманом.

Витиеватым наклонным почерком 19 ноября 1968 года было подписано соглашение на изготовление подвески под номером 585, которая положила начало будущей коллекции Alhambra знаменитого французского дома Van Cleef & Arpels. "Будь мастерам Van Cleef & Arpels известно, что они творят историю, для украшения можно было бы выбрать другое название, ведь форма четырехлистника вызывает в памяти в первую очередь стрельчатые своды и четырехлепестковые орнаменты готической Венеции, а не звонкие фонтаны, арки и колонны мавританской Андалусии", - пишет в своей книге Николас Фоулкс, упоминая, впрочем, что некоторые ученые признавали "четырехлистный квадрат" одной из декоративных форм, общих для всего готического искусства.

Однако очень может быть, что название коллекции было выбрано просто из соображений экзотичности - чтобы придать украшениям особый колорит и романтику. "Альгамбра" была лишь одним из возможных вариантов наряду с "Султаншей", "Шехерезадой", "Цыганкой", "Мадрасом", "Индией" и "Луксором" - все эти потенциальные названия были полны очарования далеких стран.

Сейчас, спустя полвека с момента появления первого предмета коллекции Alhambra, становится заметно, как мало в ней изменилось: элегантная неформальность, универсальность и практичность, обращение к эмансипированной женщине, постоянно расширяющийся выбор цветов и материалов, вызывающий желание примерить их все.

Теперь Alhambra - это сотуары, колье, браслеты, подвески, серьги, часы и даже запонки. Это целый мир оттенков и текстур: розовое, белое и желтое золото, украшенное всевозможными натуральными материалами, от россыпей бриллиантов до ценных пород дерева. Мотив, напоминающий четырехлистник клевера, стал воплощением стиля Van Cleef & Arpels.

За эти 50 лет украшения Alhambra носили по-разному, а благодаря их демократичности и способности подстраиваться, как хамелеон, к любой ситуации и к любому окружению они стали одним из самых знаковых творений ювелирного мира.

Общество Ежедневник Стиль жизни
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Путин призвал сделать Россию "интеллектуальным магнитом"
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая