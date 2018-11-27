Alhambra уникальна. Она мгновенно узнаваема, она постоянно развивается и вместе с тем сохраняет прочную связь со своими культурными корнями (Н. Фоулкс).

Ровно полвека назад появился этот ювелирный мотив - мгновенно узнаваемый и, кажется, не подвластный времени. Четырехлистник - стилизованный лист клевера - стал визитной карточкой компании Van Cleef & Arpels, а сама коллекция Alhambra - классикой. Причем классикой живой, сохраняющей верность своей первоначальной цели: легко носиться, оставаться разнообразной и радостной. Alhambra оказалась для ювелирного дома Van Cleef & Arpels настоящим талисманом.

Витиеватым наклонным почерком 19 ноября 1968 года было подписано соглашение на изготовление подвески под номером 585, которая положила начало будущей коллекции Alhambra знаменитого французского дома Van Cleef & Arpels. "Будь мастерам Van Cleef & Arpels известно, что они творят историю, для украшения можно было бы выбрать другое название, ведь форма четырехлистника вызывает в памяти в первую очередь стрельчатые своды и четырехлепестковые орнаменты готической Венеции, а не звонкие фонтаны, арки и колонны мавританской Андалусии", - пишет в своей книге Николас Фоулкс, упоминая, впрочем, что некоторые ученые признавали "четырехлистный квадрат" одной из декоративных форм, общих для всего готического искусства.

Однако очень может быть, что название коллекции было выбрано просто из соображений экзотичности - чтобы придать украшениям особый колорит и романтику. "Альгамбра" была лишь одним из возможных вариантов наряду с "Султаншей", "Шехерезадой", "Цыганкой", "Мадрасом", "Индией" и "Луксором" - все эти потенциальные названия были полны очарования далеких стран.

Сейчас, спустя полвека с момента появления первого предмета коллекции Alhambra, становится заметно, как мало в ней изменилось: элегантная неформальность, универсальность и практичность, обращение к эмансипированной женщине, постоянно расширяющийся выбор цветов и материалов, вызывающий желание примерить их все.

Теперь Alhambra - это сотуары, колье, браслеты, подвески, серьги, часы и даже запонки. Это целый мир оттенков и текстур: розовое, белое и желтое золото, украшенное всевозможными натуральными материалами, от россыпей бриллиантов до ценных пород дерева. Мотив, напоминающий четырехлистник клевера, стал воплощением стиля Van Cleef & Arpels.

За эти 50 лет украшения Alhambra носили по-разному, а благодаря их демократичности и способности подстраиваться, как хамелеон, к любой ситуации и к любому окружению они стали одним из самых знаковых творений ювелирного мира.