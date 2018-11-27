Летающую лабораторию создадут на базе вертолета Ка-52

Летающую лабораторию по перспективному скоростному вертолету создадут на базе Ка-52. Это проект ОКБ Камова.

Создадут лабораторию уже в скором времени. Как рассказал ТАСС генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Кирилл Сыпало, работы по проекту перспективного скоростного вертолета проводятся в двух направлениях. Первое - создаются новые компоновки лопастей и несущих винтов. Их планируют ставить на уже существующих вертолетах "Ми". Второе - разработка вертолета принципиально новой схемы, проект которого и представил ОКБ Камова.

Министерство обороны России чуть ранее сообщало о своих требованиях для боевого вертолета. Прежде всего, это скорость. Она должна быть порядка 400 километров в час и более, а крейсерская - 360.

Военному ведомству уже представили три схемы машины. Первая - классический вертолет, у которого один несущий и один рулевой винт, вторая - с комбинированной силовой установкой, где кроме несущего винта по бокам корпуса установлены дополнительные пропеллеры, они-то и тянут вертолет вперед. И третья - двухвинтовая соосная с жесткими несущими винтами и дополнительным толкающим винтом в хвосте, так называемым пропульсивным движителем.