Новости

Президент подписал закон о дополнительной настройке налоговой системы 27.11.2018
В США обвинили российские СМИ в том, что "они говорят правду" 27.11.2018
Bloomberg обновил рейтинг самых рискованных валют 27.11.2018
В Петербурге потушили пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" 27.11.2018
Трамп в ярости: General Motors закроет пять заводов в США и Канаде 27.11.2018
Песков прокомментировал слова Порошенко о попытке звонка Путину 27.11.2018
Песков опроверг слова Порошенко о попытке связаться с Путиным 27.11.2018
Пересадку почек 7 пациентам по принципу "домино" впервые провели в Европе 27.11.2018
Умер создатель Губки Боба Стивен Хилленберг 27.11.2018
Пожар на строящемся в Петербурге ледоколе локализовали пенной атакой 27.11.2018
Путин подписал закон о налоговых льготах для меценатов 27.11.2018
Число пострадавших на горящем ледоколе в Петербурге возросло до двух 27.11.2018
Лавров призвал главу МИД ФРГ повлиять на Киев 27.11.2018
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане 27.11.2018
Россияне начали массово скупать недвижимость на Кипре 27.11.2018
В Петербурге пособника террористов отправят на принудительное лечение 27.11.2018
Участились случаи отказа гражданам РФ во въезде на Украину 27.11.2018
Ассанж отказался от кота по требованию посольства Эквадора 27.11.2018
Игра на контрастах: новая коллекция платков и шарфов Prada 27.11.2018
В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков 27.11.2018
Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных 27.11.2018
В "Сокольниках" начнет работать "зимнее караоке" 27.11.2018
Один человек пострадал в пожаре на горящем ледоколе в Петербурге 27.11.2018
В Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин" 27.11.2018
Телеведущий Брилев признал наличие британского гражданства 27.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Мария Кристина Буччеллати. Мария Кристина Буччеллати.
Мария Кристина Буччеллати.

Мария Кристина Буччеллати, глава направления коммуникаций и маркетинга итальянского ювелирного дома Buccellati, любит бывать в Москве: ей нравится энергия российской столицы и ее постоянное обновление. Нашему изданию она рассказала об архитектурных корнях логотипа марки, о фирменной технике "пчелиных сот", о том, какие украшения удобно брать в путешествие, и о подготовке к 100-летию бренда, которое будет отмечаться в следующем году.

Как работает ваш второй бутик, который вы открыли в ГУМе прошлой зимой?

Мария Кристина Буччеллати: Мы счастливы. Российская публика традиционно предпочитает особенные, уникальные украшения. А сейчас к нам пришли более молодые клиенты и сделали бестселлером коллекцию Blossom - потому что эти вещи несколько дешевле классических.

Ваши давние клиенты не расстроены появлением более доступных украшений?

Мария Кристина Буччеллати: По большому счету, ничего не изменилось, потому что качество остается прежним. Они просто чуть меньшего размера, и их легче и удобнее носить. Это та же ручная работа, та же детализация, и они подходят женщинам всех возрастов. Я сама их ношу - прежде всего потому, что это удобно в повседневной жизни и особенно в путешествиях.

В следующем году бренду исполнится 100 лет. Какие торжества планируются?

Мария Кристина Буччеллати: Мы соберем украшения, которые делали мой отец и мой дед, и в июне сделаем выставку в Милане. Кроме того, подготовим несколько специальных коллекций. Будем говорить о прошлом, показывать настоящее и смотреть в будущее, но каким образом - пока секрет.

Как внутри семейного ювелирного дома Buccellati распределяются обязанности?

Мария Кристина Буччеллати: Мой брат Адреа - креативный директор и почетный президент компании. Я отвечаю за коммуникации и маркетинг. Наш двоюродный брат Лука взаимодействует с VIP-клиентами. Лукреция, дочь Андреа - второй дизайнер: именно она разрабатывает коллекции для нового поколения. Предполагается, что в будущем Лукреция сменит своего отца.

Для постоянных клиентов стиль Buccellati - это цветные камни, гравировка, филигранная техника. Какие обновления ожидаются в этих направлениях?

Мария Кристина Буччеллати: Слово "филигрань" не совсем верно по отношению к Buccellati, эта техника проще того, что делаем мы: наш фирменный прием - "пчелиные соты", благодаря которому фактура драгоценного металла похожа на тюль. Наша базовая коллекция - Opera. Кстати, в 2015 году мы сделали рестайл своего логотипа, подчеркнули его рисунок: ведь он напоминает крест, какой образуют на чертеже христианские храмы. Мы уже сделали коллекцию, вдохновленную обновленным логотипом. И представим броши, серьги и кольца такой же формы в "высокой" линии - в Opera High Collection.

Украшения Buccellati производятся в одном месте или в разных?

Мария Кристина Буччеллати: Все наши производства находятся в Италии, это принципиально. Но не в одном месте. Для нашей марки работают 280 мастеров - это уже дети и внуки тех, кто трудился вместе с моим отцом. Отец придерживался той точки зрения, что ювелиров как людей творческих не стоит держать "на привязи", заставлять их работать на общем производстве восемь часов подряд. Они лучше и креативнее трудятся в своих мастерских - и тогда, когда им удобно.

Что в работе мастеров восхищает вас до сих пор?

Мария Кристина Буччеллати: Для меня самая большая радость в том, что каждый год к моему дню рожденья наши ювелиры создают уникальное украшение. Например, два года назад они мне подарили брошь с крупным опалом. Она не просто большая - она огромная, и теперь это моя любимая вещь.

Общество Ежедневник Стиль жизни
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Путин призвал сделать Россию "интеллектуальным магнитом"
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Популярный британский журналист найден убитым в Ливане
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая