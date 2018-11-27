Мария Кристина Буччеллати, глава направления коммуникаций и маркетинга итальянского ювелирного дома Buccellati, любит бывать в Москве: ей нравится энергия российской столицы и ее постоянное обновление. Нашему изданию она рассказала об архитектурных корнях логотипа марки, о фирменной технике "пчелиных сот", о том, какие украшения удобно брать в путешествие, и о подготовке к 100-летию бренда, которое будет отмечаться в следующем году.

Как работает ваш второй бутик, который вы открыли в ГУМе прошлой зимой?

Мария Кристина Буччеллати: Мы счастливы. Российская публика традиционно предпочитает особенные, уникальные украшения. А сейчас к нам пришли более молодые клиенты и сделали бестселлером коллекцию Blossom - потому что эти вещи несколько дешевле классических.

Ваши давние клиенты не расстроены появлением более доступных украшений?

Мария Кристина Буччеллати: По большому счету, ничего не изменилось, потому что качество остается прежним. Они просто чуть меньшего размера, и их легче и удобнее носить. Это та же ручная работа, та же детализация, и они подходят женщинам всех возрастов. Я сама их ношу - прежде всего потому, что это удобно в повседневной жизни и особенно в путешествиях.

В следующем году бренду исполнится 100 лет. Какие торжества планируются?

Мария Кристина Буччеллати: Мы соберем украшения, которые делали мой отец и мой дед, и в июне сделаем выставку в Милане. Кроме того, подготовим несколько специальных коллекций. Будем говорить о прошлом, показывать настоящее и смотреть в будущее, но каким образом - пока секрет.

Как внутри семейного ювелирного дома Buccellati распределяются обязанности?

Мария Кристина Буччеллати: Мой брат Адреа - креативный директор и почетный президент компании. Я отвечаю за коммуникации и маркетинг. Наш двоюродный брат Лука взаимодействует с VIP-клиентами. Лукреция, дочь Андреа - второй дизайнер: именно она разрабатывает коллекции для нового поколения. Предполагается, что в будущем Лукреция сменит своего отца.

Для постоянных клиентов стиль Buccellati - это цветные камни, гравировка, филигранная техника. Какие обновления ожидаются в этих направлениях?

Мария Кристина Буччеллати: Слово "филигрань" не совсем верно по отношению к Buccellati, эта техника проще того, что делаем мы: наш фирменный прием - "пчелиные соты", благодаря которому фактура драгоценного металла похожа на тюль. Наша базовая коллекция - Opera. Кстати, в 2015 году мы сделали рестайл своего логотипа, подчеркнули его рисунок: ведь он напоминает крест, какой образуют на чертеже христианские храмы. Мы уже сделали коллекцию, вдохновленную обновленным логотипом. И представим броши, серьги и кольца такой же формы в "высокой" линии - в Opera High Collection.

Украшения Buccellati производятся в одном месте или в разных?

Мария Кристина Буччеллати: Все наши производства находятся в Италии, это принципиально. Но не в одном месте. Для нашей марки работают 280 мастеров - это уже дети и внуки тех, кто трудился вместе с моим отцом. Отец придерживался той точки зрения, что ювелиров как людей творческих не стоит держать "на привязи", заставлять их работать на общем производстве восемь часов подряд. Они лучше и креативнее трудятся в своих мастерских - и тогда, когда им удобно.

Что в работе мастеров восхищает вас до сих пор?

Мария Кристина Буччеллати: Для меня самая большая радость в том, что каждый год к моему дню рожденья наши ювелиры создают уникальное украшение. Например, два года назад они мне подарили брошь с крупным опалом. Она не просто большая - она огромная, и теперь это моя любимая вещь.