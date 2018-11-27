Мех и не только: какие шубы мы будем носить в ближайшем сезоне

Носить или не носить? Натуральный или искусственный? После жарких дискуссий вокруг самого зимнего материала, которые ведутся, как минимум, с середины прошлого века, наступило относительное затишье. Доказательство тому - коллекции последних лет, в которых параллельно уживаются самые разные меховые тенденции: натуральные дикие меха - и ненавидимая экологами фермерская норка, раскрашенный в отчаянно яркие цвета экомех - и притворяющийся им мех натуральный: точно так же крашеный в оттенки фуксии или алой гвоздики.

Действительно ли голоса "зеленых" стали тише или это только затишье перед бурей? И можно ли считать искусственный мех - панацеей, а небольшую сумку, скажем, из дикого енота - адекватным компромиссом? Рассказываем о главным меховых трендах наступившего зимнего сезона.

Осень-зима 2018/19. Фото: Elisabetta Franchi

Экомех.

Giorgio Armani, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, конечно же, Stella McCartney и даже такие тяжеловесы, как Dior и Gucci - это лишь неполный список брендов, официально отказавшихся от использования натурального меха. И нет никаких сомнений, что в следующем сезоне в их полку прибудет: теперь не проходит и полугода без очередного громкого заявления о намерении использовать только "экологический" - то есть, искусственный, мех. Одно из последних прозвучало от CEO американского бренда Coach Джошуа Шульмана, отметившего, что этот шаг важен как "для покупателей, так и для сотрудников".

Поэтому, если у кого-то есть сомнения насчет происхождения разноцветных шуб из новых коллекций Dior или Gucci - можно не сомневаться: эти бренды официально примкнули к "зеленым", публично поклявшись на модной Библии, и все их изделия точно из искусственного меха. А вот модели других брендов, не отрекавшихся от натурального меха, могут сбивать с толку. Яркие цвета и спортивный дизайн заставляют думать, что перед вами классический образец из экомеха, но при ближайшем рассмотрении он оказывается крашеной норкой или песцом. Ведь натуральный мех - очень пластичный материал, который поддается любым трансформациям: его можно стричь, красить, обрабатывать лазером и при необходимости даже заплетать в косы.

Другой вопрос, что качество современного экомеха настолько высоко, что переход в "вегетарианство" не грозит большинству брендов большими эстетическими и материальными потерями. Экомех легко притворяется норкой, енотом или лисой, демонстрирует благородный блеск и самые сложные оттенки, не подводит в холода и ничем не выдает свое искусственное происхождение при ближайшем рассмотрении и тактильном контакте. При всем при этом он куда более прост в обращении: говорят, качественные экошубы можно смело отправлять в стиральную машину, а потом расчесывать щеточкой для домашних животных.

Тенденция на искусственный мех хороша еще и тем, что с ее помощью легче подобраться к гардеробам молодой аудитории. Во-первых, для многих ее представителей традиционная шуба из норки - это скучно и несовременно. Во-вторых - слишком дорого. Понятно, что искусственное меховое пальто Dior или Givenchy - тоже отнюдь не бюджетное вложение, но начать можно и с чего-то попроще: тренд на яркие пальто из экомеха сейчас охватил все без исключения рыночные сегменты.

Шубы из натурального меха в стиле 1980-х.

Понятно, что огромная меховая индустрия и не думает складывать оружие и отказываться от традиционной норки или чернобурки. Один из ее последних аргументов против новой моды на искусственный мех - производство синтетических материалов не так уж безобидно: а как же его побочный продукт в виде токсичных отходов? Так, или иначе, компании, чья деятельность и доходы напрямую связаны с использованием натурального меха, полностью игнорируют тенденцию на использование "шкурок чебурашек" и предлагают в этом сезоне и классическую шоколадную норку, и лисьи "барские" шубы в стиле 1980-х - десятилетия, когда демонстрировать меха и музейных размеров драгоценности все еще считалось хорошим тоном.

Меховые аксессуары.

Другие бренды демонстрируют, что монументальная шуба в пол - не единственное применение натуральному меху. В коллекциях этого сезона есть и классические пальто с норковым английским воротником, и огромные пушистые воротники-горжетки в стиле 1910-1920-х годов, и декорированные кроликом сабо, и, конечно, разноцветные меховые сумки. Тенденция использовать в одном изделии не больше нескольких шкурок натурального меха - тоже часть маркетинговой стратегии, нацеленной на подрастающее поколение. Если тебе не по плечу полновесная натуральная шуба, то миниатюрная сумка - вполне досягаемый для бюджета объект. Главное - с чего-то начать.

И второй момент, этический. Для некоторых дизайнеров использование меха в небольших гомеопатических дозах - своего рода компромисс. Они пока не готовы на полный от него отказ, но и не могут демонстративно игнорировать охватившую мировые подиумы "эко-тенденцию": слишком уж громко в последнее время звучат голоса сторонников "зеленых". Тот же самый бренд Gucci за несколько сезонов до своего громкого заявления предложил ставшие хитом продаж лоферы с мехом. На тот момент этот шаг казался как раз таким компромиссным решением. Как показало время, это был не компромисс, а "лебединая песнь" по меху.