Молодежь СГ заинтересовалась разработкой бизнес-проектов

Медицина и сельское хозяйство, IT и робототехника отражают горизонты научных интересов молодежи Союзного государства, которые заинтересованы в реализации совместных проектов в сфере бизнеса и предпринимательства. Об этом сообщил БЕЛТА второй секретарь ЦК "Белорусского союза молодежи" Олег Дикун.

В российской столице, пояснил он, на базе РЭУ им. Г.Плеханова уже открылся первый российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор, обучение в котором проходят 20 человек: по 10 от каждой из стран. Коллективный портрет энтузиастов выглядит примерно так: новаторы и предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованные в создании международных проектов и развивающие бизнес в техническом, технологическом, естественно-научном направлениях.

"Во время открытия бизнес-инкубатора состоялась презентация проектов резидентов из обеих стран. В течение семи дней резиденты бизнес-инкубатора будут заниматься разработкой проектов, состоятся встречи с потенциальными партнерами и инвесторами. Ведущие эксперты проведут лекции и семинары по экономической и инновационной деятельности по направлению развития бизнеса", - уточнил Дикун.

Работа молодежного бизнес-инкубатора, убежден и директор центра международных программ Российского союза молодежи Алексей Ежов, будет плодотворной для резидентов. "У организаторов уже выработано четкое представление и дорожные карты, по которым будет осуществляться содействие развитию совместных предпринимательских проектов на пространстве Союзного государства", - подчеркнул он.

Российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор, по информации агентства, является проектом, направленным на активизацию инновационной деятельности в сфере двустороннего молодежного предпринимательства. Его основные цели - содействие созданию успешных инициатив, основанных на международной кооперации молодежи двух стран, выявление перспективных предпринимательских проектов и их продвижение, обеспечение условий для обмена опытом. По окончании обучения участники получат сертификат о повышении квалификации РЭУ им. Г.Плеханова.